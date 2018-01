Osa Pakankylän koulun oppilaista siirtyy Karhusuon koulun tiloihin olosuhdeongelmien selvitysten ajaksi

Osa Espoon Pakankylän koulun oppilaista siirtyy opiskelemaan Karhusuon kouluun ja koulun pihalla oleviin siirtokelpoisiin tiloihin tarkempien olosuhdeongelmatutkimusten ajaksi.

Ympäristöterveys teki tarkastukset suomenkielisen opetustoimen pyynnöstä molemmissa Pakankylän koulurakennuksissa joulukuussa 2017. Koulussa on ollut tavallista enemmän oireilevia oppilaita. Tarkastuksella todettiin lisätutkimustarvetta liittyen mm. rakennuksen kosteustekniikkaan ja ilmanvaihdon toimivuuteen. Ympäristöterveys toteaa, että oireilevien on syytä välttää oireita aiheuttavia tiloja. Tämän vuoksi ne luokat, joissa oireilevia henkilöitä on paljon, siirtyvät eri opetustiloihin odottamaan tarkempien olosuhdeongelmatutkimusten tuloksia ja mahdollisia korjaavia toimenpiteitä. Pääkoulussa ja siirtokelpoisessa rakennuksessa on aloitettu tarkemmat sisäilmatutkimukset 4.1.2018.

Luokat 3., 4., 5. ja 6. siirtyvät opiskelemaan maanantaista 15.1.2018 alkaen Karhusuon kouluun ja koulun pihalla oleviin siirtokelpoisiin tiloihin alustavasti tammikuun 2018 loppuun asti.

Esiluokka sekä 1. ja 2. luokka jatkavat Pakankylän koulun tiloissa. Myös iltapäiväkerhon toiminta jatkuu edelleen Pakankylässä. Näiden luokkien osalta ei ole tullut oireilmoituksia ja kyseisissä luokkatiloissa ympäristöterveys ei tehnyt sellaisia havaintoja, jotka pitäisi huomioida välittömästi.

Siirtyminen tulee muuttamaan oppilaiden lukujärjestyksiä. Karhusuolle kuljetaan tilausbusseilla, jotka kiertävät nykyisen koulubussin reitin keräten oppilaat kyytiin matkan varrelta ja samoin iltapäivisin tuoden oppilaat takaisin omille pysäkeille.

Lukujärjestyksistä ja bussin kulkuajoista tiedotetaan huoltajille mahdollisimman pian.

