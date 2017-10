Osa Raaseporissa loukkaantuneista kotiutettu sairaalasta

Unettomuuteen lääkkeetöntä apua omalta terveysasemalta 17.10.2017 08:24 | Tiedote

Lääkkeettömien unettomuushoitojen on todettu toimivan lääkkeitä paremmin etenkin pitkäkestoisen unettomuuden hoidossa. Lääkkeettömän hoidon tarjonta on Suomessa kuitenkin ollut varsin sattumanvaraista. HUS –alueella 2016 syksystä alkaen on valmisteltu unettomuuden hoitopolkua yhteistyössä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä HUS Perusterveydenhuollon yksikön ja HYKS Psykiatrian Uni- ja traumapoliklinikan yhteisenä kehittämishankkeena. Tarve unettomuuden hoitopolun rakentamiselle on noussut alueen terveyskeskuksista, sillä unettomuus on yleistä perusterveydenhuollon potilailla. Ongelmana on ollut myös perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhdessä sopimien toiminta- ja hoitokäytäntöjen puuttuminen.