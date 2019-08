Osaamisen korjausvelka on Suomelle kohtalon kysymys – Korkeakoulujen rahoitus on asetettava budjetissa kohdalleen

Korkeakoulutus on ansaitusti noussut viime aikoina keskustelun keskiöön. Tämän kesän Suomen ylioppilaskuntien liiton taannoinen kannanotto koskien opiskelijoiden oikeutta lepoon sekä viimeisin valtiovarainministeriön budjettiesitys. Tai lähinnä riittävän budjetin puute korkeakouluille.



“Rinteen hallituksen ohjelma on monilta osin edistyksellinen, erityisesti ilmastonmuutosta käsittelevät ohjelman kohdat. Korkeakoulutus sai kipeästi kaivatun lisärahoituksen kahden viimeisimmän hallituksen leikkausten jälkeen. Esimerkiksi opintorahaan tuleva huoltajakorotus on loistava askel oikeaan suuntaan”, SONKin puheenjohtaja Topi Kytölehto kiittelee hallitusohjelmaa.



“Viimeisten hallitusten politiikka on kuitenkin jättänyt Suomelle ja sen nuoremmille sukupolville mittavan korjausvelan osaamiseen. Tällä hetkellä Suomen koulutetuin sukupolvi ovat nykyiset 40-45-vuotiaat. Nykyinen kehitys näyttää siltä, että tämä sukupolvi tulee myös jäämään koulutetuimmaksi. Hälyttävää on myös se että korkea-asteen suorittaneiden osuus 25-34 vuotiaissa on tällä hetkellä alle OECD -maiden keskiarvon. Suomen menestystarina on perustunut laadukkaalle koulutukselle kaikilla asteilla ja siltäkin kannalta toivomme, että valtiovarainministeriön budjettiehdotusta korjataan suuntaan joka varmistaa Suomen kansainväliselle menestykselle jatkoa. Täytyy kuitenkin muistaa, että kyseessä on vasta budjettiehdotus jota tullaan vielä tarkentamaan. Jotain on kuitenkin tehtävä, jotta korkeakoulutus näyttäytyy nuorille houkuttelevana vaihtoehtona. Korkeakouluopiskelu tarkoittaa suurimmalle osalle nuorista elämistä köyhyydessä kouluttautumisensa ajan. Suomella opintorahan määrä on myös kaikista opintorahaa myöntävistä pohjoismaista pienin. Korkeakoulutus on se missä Suomella ei ole varaa jäädä vierustovereistaan jälkeen,” Kytölehto linjaa huolestuneena.



SONK vaatii, että hallitusohjelmaan kirjatut määrärahat korkeakoulutukselle näkyvät täysimääräisinä myös valtiovarainministeriön lopullisessa budjetissa. Suomi ei voi jatkaa osaamisen korjausvelan ottamista.

