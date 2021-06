"Osaamisperäistä maahanmuuttoa helpotettava", ehdotetaan Pohjois-Karjalan maahanmuuttotoimikunnan kannanotossa

Jaa

Kannanotossa todetaan, että maahanmuutto on tärkeää yritysten kilpailukyvylle ja maakunnan elinvoimalle. Työperäisen maahanmuuton helpottaminen tarjoaisi osaltaan ratkaisun yritysten työvoimapulaan. Ongelmana nähdään myös työllistyneiden ja korkeakouluista valmistuneiden maahanmuuttajien vaikeudet saada oleskelulupia.

Pohjois-Karjalan alueellinen maahanmuuttoasiain toimikunta on esittänyt kannanoton ulkomaankansalaisten oleskelu- ja työlupa-asioihin. Kannanotossa nostetaan esille oleskelulupiin liittyviä ongelmia ja tarjotaan mahdollisia ratkaisuja tilanteeseen.

Monilla alueen yrityksillä on vaikeuksia osaavan työvoiman saannissa, mikä on muodostumassa vakavaksi kasvun esteeksi. Käytännössä kaikilla toimialoilla on pulaa osaavista työntekijöistä. Samaan aikaan monet työllistyneet, yrityksen perustaneet tai korkeakoulusta valmistuneet maahanmuuttajat eivät pysty jäämään alueelle oleskelulupa-asioihin liittyvien hallinnollisten menettelyjen epäkohtien vuoksi.

Toimikunta esittää kannanotossaan mm., että

työvoiman saatavuusharkinnasta on luovuttava kokonaan tai sitä on ainakin lievennettävä,

tulorajavaatimuksia tulee tarkastella uudelleen ja lievennettävä vastaamaan suomalaista tasoa,

oleskelulupaprosessia tulee sujuvoittaa ja myönnettävien lupien kestoa pidennettävä,

turvapaikanhakuprosessin aikana työllistyneille henkilöille tulee myöntää oleskelulupa riippumatta alkuperäisestä maahantulon syystä,

kotoutumispalveluiden saatavuus on taattava maahantulijoille maahantulon syistä riippumatta ja

työperäisten maahanmuuttajien ja kansainvälisten opiskelijoiden kotoutumisprosessia on systemaattisesti kehitettävä.

Pohjois-Karjalan alueellinen maahanmuuttoasiain toimikunta toteaa, että maahanmuutto on pitkällä aikavälillä välttämätön ehto osaavan työvoiman saatavuudelle ja Pohjois-Karjalan kehitykselle. Oleskelulupaprosesseihin liittyvät hankaluudet vaikeuttavat tällä hetkellä merkittävästi sekä paikallisten yritysten että maahanmuuttajien arkea.

Tietoa Pohjois-Karjalan alueellisesta maahanmuuttoasiain toimikunnasta

Pohjois-Karjalan alueellinen maahanmuuttoasiain toimikunta on Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen nimeämä toimielin, jonka toiminta perustuu lakiin kotoutumisen edistämisestä (39 §). Toimikunta yhdistää viranomaisia, kuntia, järjestöjä, sekä yrityksiä kehittämään maahanmuuttoa, kotouttamistoimintaa sekä yhdenvertaisuutta paikallisella tasolla.

Lisätietoa toimikunnasta: https://www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala-maahanmuuttoasiain-toimikunta