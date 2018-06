Osalliseksi Stadissa 6.6.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ennakkotiedote 1.6.2018 14:05 | Tiedote

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan seuraava kokous on tiistaina 5. kesäkuuta klo 16.15 alkaen. Lausunto huumeriippuvaisten turvallisista käyttötiloista Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee tässä kokouksessa muun muassa huumeidenkäyttäjien turvallisista käyttötiloista annettavaa lausuntoa. Helsingissä on viisi suonensisäisiä huumeita käyttäville tarkoitettua terveys- ja sosiaalineuvontapistettä. Kaksi näistä toimii matalan kynnyksen päivätoimintayksikön yhteydessä. Liikkuvat työryhmät ja vertaistoimijat tarjoavat kaupungilla huumeriippuvaisille neuvontaa ja vaihtavat puhtaita pistovälineitä. Lisäksi Helsingissä on HIV-positiivisille huumeidenkäyttäjille tarkoitettu päiväkeskus, jossa on tarjolla sosiaali- ja terveyspalveluja sekä mahdollisuus vaihtaa käytettyjä ruiskuja ja neuloja puhtaisiin. Edellä kuvatuilla palveluilla on pystytty pysäyttämään HIV-epidemia, ehkäisemään veriteitse tarttuvien tautien leviämistä, vähentämään huumekuolemia ja vähentämään huumeiden käytöstä ym