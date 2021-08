Osallistu asumisoikeusasunnon hakuprosessin kehittämiseen

Esa Kankaisen blogi: Asukashallinto vaatii joustavuutta ja selkeyttä 18.5.2021 08:15:00 EEST | Blogi

Lakia yhteishallinnosta ollaan uudistamassa, mikä on erittäin hyvä asia. Lain voimaan astumisesta on kulunut yli 30 vuotta ja aika on ajanut lain ohi erityisesti asukkaiden osallistamisen keinojen osalta.