Osallistuva budjetointi kiinnostaa kansainvälisesti – PBbase-network tuo osaajat yhteen

Osallistuvan budjetoinnin herättämän kiinnostuksen myötä EmPaci-hanke on perustanut kansainvälisen PBbase-verkoston. PBbase tuo osallistuvasta budjetoinnista kiinnostuneet tahot yhteen oppimaan toisiltaan ja jakamaan osallistuvaan budjetointiin liittyviä kokemuksia. Verkoston tavoitteena on toimia ihmisiä yhteen tuovana alustana, jonka kautta voidaan jakaa tietoa ja hyväksi havaittuja käytäntöjä. Verkosto on kaikille avoin, ja uudet osallistujat ovat aina lämpimästi tervetulleita.

PBbase juhlistaa jo yksivuotissyntymäpäiväänsä vuoden 2021 tullessa kohti loppuaan. PBbasen ensimmäiseen vuoteen on mahtunut monia erinomaisia osallistuvaan budjetointiin, sen eri elementteihin ja erilaisiin toteutustapoihin keskittyviä tapahtumia.

Verkkotapahtumissa on kuultu asiantuntijoita ja osallistuvan budjetoinnin toteuttajia eri Euroopan maista. Tapahtumien teemoissa on käsitelty muun muassa kouluissa toteutettavaa osallistuvaa budjetointia, pienemmissä kunnissa tehtävää osallistuvaa budjetointia sekä osallistuvan budjetoinnin alati kehittyvää luonnetta. Erinomaiset osanottajamäärät kertovat, että kansainväliselle osallistuvan budjetoinnin verkostolle on kysyntää.

– Kunnissa ympäri maailmaa kokeillaan ja toteutetaan rohkeasti osallistuvaa budjetointia. Kokemusten jakaminen ja niistä keskustelu auttavat erinomaisella tavalla kehittämään osallistuvaa budjetointia vastaamaan entistä paremmin asukkaiden tarpeisiin ja kunnan resursseihin, toteaa Lotta-Maria Sinervo, EmPaci-hankkeen vastuullinen johtaja Tampereen yliopistosta.

PBbasen kansainvälinen toimintaympäristö tuo myös suomalaisille osallistuvan budjetoinnin toimijoille erinomaisen mahdollisuuden oppia muiden maiden osallistuvan budjetoinnin kokemuksista ja oivalluksista.

Ensimmäisen syntymäpäivänsä kunniaksi PBbase on vakiinnuttanut asemaansa perustamalla asiantuntijoista muodostuvan ohjausryhmän. Ohjausryhmän tarkoitus on tapahtumien organisoimisen lisäksi toimia PBbasen kasvoina ja yhteyshenkilöinä.



– Osallistuvan budjetoinnin viehätys piilee asukkaiden osallistumisen matalassa kynnyksessä. Osallistuva budjetointi voi olla monelle asukkaalle ensimmäinen kokemus osallistua omaa kotikuntaansa koskeviin asioihin. Me haluamme EmPaci-hankkeessa olla madaltamassa kynnystä entisestään, kertoo projektipäällikkö Annukka Heinonen LAB-ammattikorkeakoulusta.

Osallistuvan budjetoinnin tueksi

EmPaci-hanke on myös toteuttanut informatiivisen videon hankkeen suomalaisen pilottikunnan Lahden osallistuvan budjetoinnin kokemuksista. Videolla käydään läpi sitä, kuinka osallistuvaa budjetointia tehdään yhdessä eri toimijoiden kanssa. YouTube-videon löydät täältä: https://www.youtube.com/watch?v=LtHJh3Dvsbw

Hyvä työkalu osallistuvan budjetoinnin toteuttamiseen on esimerkiksi EmPaci-hankkeen tuottama englanninkielinen Participatory Budgeting Blueprint, jossa esitellään osallistuvan budjetoinnin toteutustapoja eri kokoisista kaupungeista. Blueprintin löydät täältä. (Pdf)

Kansainvälisen EmPaci-hankkeen projektikumppanien julkaisema nykytilaraportti (2019–2020) kuvaa projektin kumppanimaiden Suomen, Saksan, Latvian, Liettuan, Puolan ja Venäjän, sekä lisäksi Tanskan, Viron ja Ruotsin osallisuustyötä. Nykytilaraportin löydät täältä. (Pdf)



Jokainen osallistuvasta budjetoinnista kiinnostunut on tervetullut liittymään PBbasen toimintaan ja tapahtumiin. Ajantasaista tietoa PBbasen tulevista tapahtumista löydät hankkeen kotisivuilta.



PBbase on tuottanut ilmaisia ja informatiivisia videoita osallistuvasta budjetoinnista ja siihen liittyvistä teemoista. PBbasen YouTube-kanavan löydät täältä:

https://www.youtube.com/channel/UCt2ZkHe2stxHppX0DI0ViwQ

***



PBbase on EmPaci – Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region -hankkeen perustama verkosto. EmPaci on EU:n Interreg-rahaston tukema hanke, jossa on osana kuusi Itämeren alueen maata (Suomi, Saksa, Liettua, Latvia, Puola ja Venäjä). Hankkeessa tutkitaan ja toteutetaan osallistuvaa budjetointia yhdeksässä kunnassa. Tutkimushankkeen materiaaleja, tuotoksia ja muuta informaatiota liittyen EmPaciin löytyy englanniksi hankkeen kotisivuilta.