Osallisuus toteutuu yhdessä – mistä sinä ajattelit aloittaa?

Osallisuuden kokemuksella on merkittävä vaikutus yksilön ja toisaalta koko yhteiskunnan hyvinvointiin. On tärkeää saada jo lapsuudessa kokemus siitä, että omalla mielipiteellä on merkitystä. Lastensuojelun Keskusliitto pyrkii edistämään lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden toteutumista uuden osallisuusstrategian viitoittamana.

Kuva: Tussitaikurit

Itseensä ja vaikutusmahdollisuuksiinsa uskova lapsi oppii tekemään aloitteita, ilmaisemaan itseään ja edistämään itselleen tärkeitä asioita – olemaan aktiivinen yhteiskunnan jäsen. Yksi suurimmista esteistä lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden toteutumiselle yhteiskunnassamme on aikuisten osaamisen ja tiedon puute sekä asenteet. Lastensuojelun Keskusliitto on julkaissut osallisuusstrategian, jonka avulla varmistetaan, että lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden edistäminen on järjestelmällistä ja suunnitelmallista. On jokaisen asia nostaa aktiivisesti esiin lasten, nuorten ja perheiden ääntä sekä antaa niille painoarvoa. Keskusliitto haluaa osallisuusstrategian avulla kutsua muutkin pohtimaan osallisuuden toteutumista omassa toiminnassaan. Keskusliitto on lisäksi julkaissut osallisuusvideon, joka kertoo, miksi osallisuus on tärkeää ja miksi se toteutuu vain yhteisenä ponnistuksena. Videon on toteuttanut Tussitaikurit. Kesäkuun alussa alkaa keskusliiton sivuilla myös Pienten lasten turvallinen osallisuus -blogisarja, jossa ammattilaiset avaavat sitä, miten ihan pienimpien lasten osallisuutta voidaan toteuttaa. Blogiteksteistä kootaan vuoden päätteeksi julkaisu. Perheet keskiöön! -hanke kutsuu viettämään osallisuusviikkoa Lastensuojelun Keskusliiton koordinoima Perheet keskiöön! -hanke julkaisee samalla toimintasuosituksen osallisuusviikon järjestämiseksi. Osallisuusviikko on työkalu lapsiperheiden kanssa toimiville. Sen avulla voidaan tukea vanhempien osallisuutta lapsiperheille suunnatussa toiminnassa ja palveluissa sekä saada palautetta ja kehittämisajatuksia toiminnan kehittämiseksi. Osallisuusviikkoa vietetään tänä vuonna viikolla 37 (7.-13.9.2020). Haluamme kannustaa kuntien, seurakuntien ja järjestöjen työntekijöitä jalkautumaan perheiden pariin viikon aikana kohtaamaan ja kuulemaan perheitä. Omista osallisuusviikon toteutustavoista voi tiedottaa somessa käyttämällä tunnistetta #osallisuusviikko ja #perheetkeskiöön. Perheet keskiöön! -hanke jakaa osallisuusviikon aikana viikkoon osallistuvien viestejä kentältä omassa somessaan. Mitä osallisuus on? Osallisuus toteutuu, kun ihminen: saa riittävästi tietoa itseään koskevista suunnitelmista ja päätöksistä

pystyy ilmaisemaan oman mielipiteensä niistä sekä

tulee kuulluksi ja voi vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Tutustu! Lastensuojelun Keskusliiton osallisuusstrategia

Osallisuus kuuluu kaikille -video (Tussitaikurit)

Perheet keskiöön! -hankkeen Osallisuusviikko-toimintasuositus

Lisää osallisuudesta Lastensuojelun Keskusliiton verkkosivuilla Lisätietoja: Osallisuuskoordinaattori Mari Väistö, mari.vaisto@lskl.fi, p. [täydennä] Hankepäällikkö Ulla Lindqvist, ulla.lindqvist@lskl.fi

