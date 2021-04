Osassa maata ravintolat saavat olla auki tietyin rajoituksin – aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo

Jaa

Valtioneuvoston asetuksella on päätetty, että suuressa osassa maata ravintolat on pidettävä suljettuina 18.4. saakka epidemian kiihtymisen katkaisemiseksi. Alueilla, joissa ravintolat saavat olla auki, on voimassa rajoitukset muun muassa anniskelu- ja aukioloajoista. Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo ravintoloita näiden rajoitusten noudattamisessa.

Hallitus on 8.4.2021 valtioneuvoston asetuksella määrännyt suurimmassa osassa maata ravintolat ja muut ravitsemisliikkeet suljettavaksi asiakkailta 18.4.2021 saakka. Sulkupäätös ei koske henkilöstöravintoloita. Ahvenanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnissa, joissa epidemiatilanne on parempi, ravintolat saavat olla auki tietyin rajoituksin. Aluehallintoviraston tehtävä on ohjata ja valvoa ravintoloita näiden rajoitusten noudattamisessa. Ravintoloiden toimintaa rajoitetaan tiukemmin ravintoloissa, joissa alkoholijuomien tarjoilu on ravintolan pääasiallista toimintaa; ruokaravintoloiden rajoitukset ovat siis vähemmän tiukat. Ravintoloiden rajoitukset koskevat mm. anniskelu- ja aukioloaikoja sekä asiakasmääriä. Lisätietoa: Millaiset ravintolatoiminnan rajoitukset ovat voimassa eri alueilla? (avi.fi) Ravintoloiden toiminta on pääosin erittäin vastuullista Tartuntatautilain väliaikaisen muutoksen mukaisesti aluehallintovirastot valvovat alueillaan sitä, että ravintolat noudattavat voimassa olevia vaatimuksia ja rajoituksia. Valvonnan perusteella voimme määrätä ravintoloitsijan korjaamaan toimintaansa ja jopa määrätä ravintolan suljettavaksi enintään kuukaudeksi. Jos ravintola on suljettu valtioneuvoston asetuksen mukaisesti, valvonnasta vastaa poliisi. Ravintoloiden omalla vastuullisella toiminnalla ja omavalvonnalla on keskeinen rooli epidemiatilanteen hillitsemiseksi. Aluehallintovirasto on laatinut ravintoloitsijoiden käyttöön ohjeistuksen, jonka mukaisesti ravintoloiden ylläpitäjät voivat suunnitella toimintaansa vastaamaan rajoituksia ja laatia lain mukaisen suunnitelman asiakkaiden nähtäväksi. Aluehallintovirastojen kokemuksen mukaan valtaosa ravintoloista huolehtii velvoitteistaan vastuullisesti. Jos luvalla auki olevan ravintolan suunnitelma ei ole saatavilla tai jos asiakas arvioi, että ravintolassa ei noudateta tätä suunnitelmaa, hän voi ottaa yhteyttä siihen aluehallintovirastoon, jonka alueella ravintola on. Yhteydenotot pyydetään kunkin aluehallintoviraston alkoholihallintoon. Lisätietoa ohjeistamme ravintoloille on verkkosivullamme Ravintolat ja koronavirus (avi.fi). Ravintoloiden tilapäinen sulkeminen 18.4.2021 asti perustuu majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaiseen pykälään 3 a ja sen nojalla annettuun valtioneuvoston asetukseen. Väliaikainen pykälä 3 a ei ole enää voimassa 18.4. jälkeen. Hallitus ja eduskunta vastaavat mahdollisesta uudesta ravintoloiden toimintaa ohjaavasta lainsäädännöstä. Lisätietoa: Etelä-Suomen aluehallintovirasto Riku-Matti Lehikoinen, ylitarkastaja, puh. 0295 016 155 Lounais-Suomen aluehallintovirasto Pepe Uskelin, yksikön päällikkö, puh. 0295 018 124 Itä-Suomen aluehallintovirasto Jarmo Ruusu, yksikön päällikkö, puh. 029 501 6938 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Johanna Holmäng-Jaskari, ylitarkastaja, puh. 0295 018 809 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Ari Kilponen, alkoholiylitarkastaja puh. 0295 017 571 Lapin aluehallintovirasto Tarja Strömdahl, ylitarkastaja, puh. 0295 017 369



Tiedote 8.4.2021: Ravintolat kiinni asiakkailta 18.4. asti suuressa osassa maata – sulku päättyy Kittilässä ja Pohjois-Pohjanmaalla (tem.fi)