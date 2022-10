Osittaisen vanhuuseläkkeen hakemuksia lokakuussa lähes kymmenkertainen määrä

Nyt suosiotaan on nostanut selvästi osittainen varhennettu vanhuuseläke eli ove. Ove-hakemuksia tuli Ilmariseen syyskuussa 80 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Lokakuussa tahti on kiihtynyt entisestään, ja kuun puoliväliin mennessä Ilmariseen oli tullut jo yli 1 000 ove-hakemusta. Määrä on lähes kymmenkertainen viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.



Osittaisen vanhuuseläkkeen hakeminen on mahdollista 61-vuotiaille. Lokakuussa hakemuksen jättäneistä suurin osa edustaa kyseistä ikäryhmää, mutta aiempaan verrattuna nyt lisäksi 62- ja 63-vuotiaat ovat aktivoituneet hakemaan osittaista vanhuuseläkettä.

Myös varsinaista vanhuuseläkettä on haettu lokakuussa aiempaa enemmän, ja lokakuun puoliväliin mennessä hakemuksia oli saapunut jo sama määrä kuin koko syyskuun aikana.

OmaEläke-verkkopalvelun laskurit ahkerassa käytössä

Poikkeuksellinen vuodenvaihde näkyy selvästi myös asiakkaiden yhteydenottojen määrässä. Syys-lokakuussa asiakkaiden yhteydenotot Ilmarisen asiakaspalveluun ovat lisääntyneet noin 30 prosenttia viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Nyt kuluvan lokakuun aikana yhteydenottojen määrä on kasvanut lähes 50 prosenttia viime vuoden lokakuusta.

- Suurin osa yhteydenotoista koskee osittaisen eläkkeen hakemista. Asiakkaat pohtivat, kannattaako eläkkeelle jäädä nyt vai myöhemmin, kertoo palveluasiantuntija Hanna Viitala. Uutisointi on herättänyt myös huolta ja epävarmuutta, että jos ei hae eläkettä maksuun tänä vuonna, niin menettääkö jotakin.



Neuvontaa omaan tilanteeseen ja päätöksen tueksi kaivataan selvästi enemmän vuodenvaihteen lähestyessä. On tärkeää tiedostaa, että osittaiseen eläkkeeseen tehtävä varhennusvähennys leikkaa lopullista eläkettä pysyvästi. Lisäksi verotuksen vaikutus eläkkeeseen kannattaa huomioida, erityisesti silloin, jos palkkatulon lisäksi saa myös eläkettä.

- Asiakkaiden tilanteet ovat kovin erilaisia, eikä yhtä kaikenkattavaa vastausta voi antaa siitä, mikä on taloudellisesti järkevää. Sen sijaan tarjoamme mahdollisimman hyvät työkalut päätöksen tekemiseksi, eläkearviolaskurit verkkopalvelussa sekä asiantuntija-apua eri palvelukanavissa, Hanna jatkaa.

Ilmarisen OmaEläke-palvelussa on heinäkuun alusta lähtien ollut reilu 12 prosenttia enemmän kuukausittaisia kävijöitä kuin tammi-kesäkuussa.

- Yhteydenottojen lisäksi myös verkkopalveluiden käyttö on selvästi kasvanut tänä syksynä. Asiakkaamme ovat löytäneet laskurit ja niitä käytetään ahkerasti, eläkejohtaja Outi Pekkarinen kommentoi. Asiointi OmaEläke-palvelussa on lisääntynyt kesäkuusta alkaen, ja kasvua vuoden takaiseen on peräti 50 prosenttia. Verkkopalvelu on käytössä vuorokauden jokaisena tuntina, ja asiointi siellä on helppoa sekä vaivatonta.



Oman eläkeyhtiön sivuilta voit tarkistaa oman tähän saakka kerryttämäsi eläkkeen määrän. Ilmarisen asiakkaat pääsevät kirjautumaan OmaEläke-palveluun Ilmarisen verkkosivuilla. Palvelussa voi laskureita hyödyntämällä tehdä ennusteita tulevan eläkkeensä määrästä. Myös osittaisen vanhuuseläkkeen määrää voi arvioida OmaEläke-palvelusta löytyvällä laskurilla.