Ostovoiman heikkeneminen saa kasvun monilla aloilla hiipumaan

Työn ja talouden tutkimus LABORE julkaisee toimialaennusteen vuosille 2023–2024 torstaina 7. syyskuuta 2023. Toimialaennusteessa tarkastellaan teollisuuden, rakentamisen, kaupan, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä liike-elämän palveluiden suhdannenäkymiä. Toimialaennusteen erillisteksteissä käsitellään työpaikan tai työtehtävän vaihtamisen vaikutusta työntekijän palkkaan sekä eri osatekijöiden vaikutuksia kansantalouden toimialoilla havaittuun keskipalkkojen kasvuun.

Nopea inflaatio, pitkästä aikaa nollasta poikkeavat korot ja kansainvälisessä taloudessa vallitseva epävarmuus ovat asettaneet yritykset uudenlaiseen taloudelliseen ympäristöön. Vientimarkkinoiden vaimea kehitys haittaa erityisesti tehdasteollisuutta, joka supistuu hieman. Erityisen paljon supistuu metsäteollisuus. Hyvä tilaustilanne puolestaan viittaa kohtalaisen valoisiin näkymiin metalliteollisuudessa sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa.

Rakennusala on ajautunut haasteisiin ja on odotettavissa, että ala supistuu ennustevuosina. Epävarmuuden ja totuttua korkeampien korkojen ympäristössä asuntojen kysyntä on romahtanut ja rakennusalalta kuuluu huonoja uutisia toistensa perään. Rakennusalan ahdinko näkyy välillisesti myös muun muassa metsäteollisuudessa ja tukkukaupassa.

Vielä vuonna 2022 pandemiasta palautuminen vauhditti matkailu- ja ravitsemistoiminta -toimialaa, mutta ennustevuosina alan kasvu hidastuu. Sekä matkailu- ja ravitsemistoimintaan että kauppaan vaikuttaa merkittävästi ostovoiman heikkeneminen, sillä kuluttajat harkitsevat rahankäyttöään entistä tarkemmin, kunnes korko- ja inflaatiotilanne normalisoituu. Osin samoista syistä kuljetus ja varastointi -toimiala supistuu hieman.

Liike-elämän palvelut kasvavat ennustejaksolla kohtalaisesti. Asiakastoimialojen haasteet vaikuttavat joihinkin toimialoihin kasvua hidastavasti, mutta esimerkiksi informaatio- ja viestintä -toimiala jatkaa melko ripeää kasvuaan tietojenkäsittelypalveluiden kirittämänä. Rahoitus- ja vakuutustoiminta -toimialalla aiemmasta poikkeava korkotilanne on laskenut lainausvolyymeja hieman. Samaan aikaan se on mahdollistanut alan yrityksille aiempaa kannattavamman toiminnan.

Toimialaennusteen tilasivat Laborelta Ammattiliitto PRO, Palvelualojen ammattiliitto PAM, Paperiliitto, Raideammattilaiset JHL, Rakennusliitto ja Rautatiealan unioni RAU.