Osuuskauppa Arinan ABC-asemat palvelevat hallituksen esitystä noudattaen

Osuuskauppa Arina toimii Suomen hallituksen päätösten ja ohjeiden mukaisesti sopeuttaen ABC-asemiensa toiminnan lauantaista 28.3.2020 alkaen. Hallitus esittää ravintoloiden, kahviloiden ja anniskelupaikkojen sisällä syömisen kieltämistä asiakkailta mahdollisimman pian koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Ruokahuoltoon liittyvä take away -toiminta on mahdollista.

Osuuskauppa Arinan ABC-asemat palvelevat toistaiseksi take away -tuotteilla ja ruokamarketteina. Polttonestejakelu jatkuu normaalisti kaikissa Arinan ABC-automaateilla ja ABC-asemilla. Näin Arina huolehtii ABC:n osalta ruoka- ja energiahuollosta Pohjois-Suomessa. Lisäksi ABC-autopesut toimivat normaalisti. Poikkeustilan vuoksi Osuuskauppa Arinan ABC-toimialalla valikoimia ja aukioloaikoja sopeutetaan. Toimipaikkakohtaiset tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta www.abcasemat.fi. Arinan ABC-asemien toiminnan sopeuttaminen vaikuttaa henkilöstötarpeisiin. Arinan ABC:n henkilöstöä siirtyy väliaikaisesti töihin marketkauppaan. ”Olemme pohjoissuomalaisten ihmisten omistama osuuskauppa. Tiedostamme osuuskauppana erityisen roolimme ja toimintamme merkityksen Pohjois-Suomen puolesta. Haluamme toimia vastuullisesti olemassaolomme tarkoituksen ja arvojemme mukaisesti. Osuuskauppa Arinalla on merkittävä rooli alueen ruoka- ja energiahuollossa. Arinan marketit turvaavat ihmisten ruokahuoltoa perustarpeiden osalta. ABC-marketyksiköt ja take away -tuotteet ovat osa merkittävää kokonaisuutta. Lisäksi ABC-automaatit huolehtivat laajalla verkostollaan polttonesteiden saatavuudesta.” toteaa Osuuskauppa Arinan ABC-toimiala- ja kehitysjohtaja Jari Karjalainen.

