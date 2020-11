Osuuskauppa Arinan Coffee House ja S-market kumppanina Pohjois-Pohjanmaan Yrityskylässä

Osuuskauppa Arina on jälleen tänä vuonna kumppanina Pohjois-Pohjanmaan Yrityskylän toiminnassa. Tuttu S-market sekä ensimmäistä kertaa mukana oleva Coffee House ovat mukana luodakseen 6-luokkalaisille positiivisen ensikosketuksen kahvilatyöhön ja kaupan maailmaan.

Yrityskylässä koululaiset pääsevät harjoittelemaan kahvilassa ja kaupassa työskentelyä sekä vastuullisena kuluttajana toimimista turvallisessa oppimisympäristössä. Lisäksi Yrityskylästä löytyy kyläläisten vapaa-aikaan liikettä lisäävä Ässäkenttä pöytäjalkapallopeleineen.

Osuuskauppa Arinan matkailu- ja ravitsemiskaupan kehityspäällikkö Anu Koskela näkee, että Yrityskyläkumppanuus on paitsi vastuullista yritystoimintaa, myös työnantajamielikuvan rakentamista.

– Nämä Yrityskylän Coffee Housen työntekijät tulevat aikanaan TET- ja kesätyöikään, jolloin mielessä on toivottavasti hyvä kokemus alalta ja he hakeutuvat meille töihin, Koskela kertoo.

– Ravintola-alalla on huippuja työpaikkoja tarjolla nyt ja tulevaisuudessa. Joustavat työajat, merkityksellinen työ ja asiakkaiden kohtaaminen vastuullisesti toimivassa yrityksessä kolahtavat varmasti monen nuoren arvoihin ja toivomme että kahvila- ja ravintola-ala kiinnostaa työntekijöitä myös tulevaisuudessa, Koskela lisää.

Ihan kuin oikea kauppa

Yrityskylä on pienoiskaupunki, jossa oppilaat pääsevät työskentelemään yhden päivän ajan valitsemassaan ammatissa saaden palkkaa tekemästään työstä. S-market on yksi kylän suosituimmista työpaikoista ja marketin kassaan päätyy myös iso osa kylässä tienatuista palkoista. Muiden S-kauppojen tapaan myös S-market elää ajan mukana - uusimpana palveluna Yrityskylässä on nyt myös ruoan verkkokauppa. S-market on ollut Yrityskylän toiminnassa jo vuodesta 2013.

– Yksi tärkeä Yrityskylän tavoite on tarjota innostumisen ja onnistumisen kokemuksia työelämästä ja taloustaidoista. Myönteiset kokemukset kantavat pitkälle ja Yrityskylässä syttynyt kipinä voi vaikuttaa kauas tulevaisuuteen. Jotkut nykyisistä arinalaisistakin ovat kohdanneet osuuskaupan ensimmäisen kerran työpaikkana Yrityskylän S-marketissa, selvittää marketkaupan markkinointipäällikkö Maria Ylitapio.

Yrityskylän syyslukukausi käynnistyy keskiviikkona 4.11.2020. Pohjois-Pohjanmaan Yrityskylän aluepäällikkö Sanna Fingerroos odottaa avausta innolla.

– Mahtavaa saada syksyn ensimmäiset oppilaat Yrityskylään! Näin haastavana aikana tuntuu erityisen hyvältä, että saamme luoda uskoa tulevaisuuteen ja tulevaisuuden työelämään lasten ja nuorten parissa, sekä antaa työkaluja opettajille käydä läpi talous- ja työelämäkasvatusta kouluissa. Jos meillä ei olisi Arinan kaltaisia innostuneita ja vastuullisia kumppaneita, emme pystyisi tätä tekemään, Fingerroos kommentoi.