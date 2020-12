Osuuskauppa Arinan Vanhan Paloaseman ravintoloiden liiketoiminta päättyy

Vanhan Paloaseman ravintolakokonaisuus, Grill it! Oulu, Vanhan Paloaseman Baari ja Ullakko sulkevat ovensa. Vanha Paloasema on jo muuten suljettu johtuen koronarajoituksista, mutta Grill it! sulkee ovensa viimeisen kerran tiistaina 22.12 klo 15. Grill it! Oulu on saavuttanut ravintoloista tunnettuutta myös valtakunnallisesti, kun se on valittu S-ryhmän vuoden ketjuravintolaksi kahtena edellisenä vuonna. Grill it! -konseptille etsitäänkin Oulusta nyt uusia tiloja.

Vuokrasopimus päättyy vuodenvaihteessa Arinan kolme ravintolaa ovat olleet vuokralaisina Vanhalla Paloasemalla 11 vuoden ajan. Grill It! Oulu ja Ullakko ovat palvelleet oululaisia ja vieraita koko tämän ajan. Sen sijaan Vanhan Paloaseman Baaria ovat edeltäneet aiemmin tiloissa toimineet Vanha Paloasema Bar & Bistro ja Sport It! -urheiluravintola. – Vanha Paloasema on tarjonnut meille upeat, vahvasti Oulun historiaan liittyvät liiketilat, joiden vuokrasopimus ja liiketoiminta sen myötä on nyt päättymässä. Pyrimme löytämään ravintoloista Grill It! Oululle keskustasta uudet liiketilat. Myös Ullakon kaltaiselle juhlatilalle meillä olisi yhä tarve Grill It!:n yhteydessä, mutta baarille ja saunatiloille ei tällä hetkellä ole tilausta, kertoo Arinan matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Ulla Peltoniemi. Vanhan Paloaseman ravintoloiden henkilökunta siirtyy työskentelemään sekä muihin Arinan ravintoloihin että kaupan toimipaikkoihin. – Haluan kiittää lämpimästi kaikkia asiakkaitamme kuluneista vuosista ja henkilökuntaamme mahtavasta työstä historiallisissa oululaisissa puitteissa, Peltoniemi kiittää.

