Osuuskauppa Hämeenmaa, TE-palvelut ja Hyria käynnistävät uuden koulutuksen ukrainalaisille työnhakijoille

Tammikuun puolessavälissä käynnistyy täysin uusi koulutus, joka on suunnattu Ukrainasta Suomeen tulleille työnhakijoille. Koulutuksen tarkoituksena on parantaa Suomessa työllistymisen mahdollisuuksia, ja osallistujat voivatkin työllistyä Osuuskauppa Hämeenmaalle jo koulutuksen aikana tai sen päätteeksi. Uuden koulutuksen ryhmäkoko on 15 henkilöä, ja se on jo täyttynyt mukavasti – koulutukseen voi hakeutua kuitenkin vielä 31.12.2022 mennessä Hämeen TE-toimiston kautta.

Ukrainalaisten työllistymisen suurimpana haasteena on aiemmin ollut koulutuksen järjestyminen omalla kielellä, mutta uudessa koulutuksessa perehdytys tehdään ukrainaksi tai venäjäksi. Koulutuksen ohella uudet työntekijät opiskelevat suomen kieltä ja heitä myös kannustetaan käyttämään kieltä harjoittelujaksolla.

– Niin Hämeenmaalta, TE-palveluilta kuin Hyrialtakin löytyy ukrainan- ja venäjänkielisiä kouluttajia – ja perehdytysmateriaaleissakin huomioidaan uudet työntekijät kääntämällä materiaalit heidän omalle kielelleen, toteaa prismajohtaja Jarmo Piiroinen Riihimäen Prismasta.

Koulutus toteutetaan työelämässä pääasiassa Riihimäen Prismassa, mutta myös alueen S-marketeissa ja Sale-myymälöissä, joista löytyykin useampi venäjän- ja ukrainankielen taitoinen. Alkustartti tapahtuu Hyrian järjestämällä opetusjaksolla, jossa tuodaan esiin suomalaisia työelämätaitoja, työturvallisuusasioita sekä Hämeenmaata organisaationa. Alkustartin jälkeen alkaa työssäoppimisjakso Hämeenmaalla, joka kestää koulutuksen loppuun asti.

– Uudet työntekijät aloittavat ensiksi tuotteiden hyllytyksestä ja puhtaanapidon tehtävistä, mutta sen jälkeen jokaisen koulutettavan kanssa käydään henkilökohtaisesti tilannekatsaus työssäoppimisen jatkamisesta tai parhaassa tapauksessa jopa työllistymismahdollisuuksista. Kartoitamme myös jokaisen kohdalla heidän aiempaa osaamistaan, sillä osalla saattaa olla jo kokemusta kaupan alan tehtävistä, kertoo Piiroinen.

Riihimäen Prismassa uusi yhteistyökoulutus on saanut lämpimän vastaanoton.

– Koko henkilöstömme odottaa hyvillä mielin ja iloisesti uusia työkavereitaan, paljastaa Piiroinen.

Monimuotoisuus ja syrjimättömyys ovat niin Hämeenmaan kuin koko S-ryhmän vastuullisuustyön kantavia teemoja. Monimuotoisuuden arvo ei ole jäänyt huomaamatta, sillä työyhteisöihin toivotaan eri ikäisiä ihmisiä erilaisilla taustoilla.

– Haluamme tehdä oman osuutemme tässä maailmantilanteessa – tämä on osa yrityksemme yhteiskuntavastuun toteuttamista. Autamme ukrainalaisia, mutta samalla opimme paljon heiltä itsekin ja voimme ammentaa jatkoon molempien parhaat puolet, kertoo HR-asiantuntija Kati Mykrä Hämeenmaalta.

Hämeenmaalla rakennetaankin #tuhatjayksitarinaahämeenmaalta, jossa jokaisella meistä on tärkeä rooli. Aidosti monipuolinen, vahvasti paikallinen, aina yhdessä – Osuuskauppa Hämeenmaa.