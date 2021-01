Osuuskauppa Hämeenmaan edustajistovaalien ehdokasasettelu on alkanut

Laaja palveluvalikoima ja toimipaikkaverkosto Kanta- ja Päijät-Hämeessä sekä monipuoliset edut yli 166 000 asiakasomistajalle - Osuuskauppa Hämeenmaa näkyy monella tavalla jäsentensä arjessa. Mitä muuta osuuskaupan jäsenet odottavat omalta kaupaltaan ja mikä rooli osuuskaupalla voisi olla toimialueensa kehityksessä? Näihin kysymyksiin haetaan vastauksia Osuuskauppa Hämeenmaan pian alkavissa edustajiston vaaleissa.

- Edustajiston jäsenten ei tarvitse olla kaupanalan ammattilaisia tai poliitikkoja. Tärkeintä on innostus oman osuuskauppansa kehittämiseen ja näkemys siitä, miten osuuskauppa voisi olla oman toimintansa kautta tekemässä toimialueestaan vielä paremman paikan elää, toteaa Hämeenmaan asiakkuusjohtaja Jaana Järvenselkä.

Jäsenellä on todellista valtaa

S-ryhmän alueosuuskaupat ovat jäsentensä omistamia yrityksiä, joiden päätöksentekoon jäsenet voivat ottaa monella tapaa osaa. Jäseniä osuuskaupoissa edustaa edustajisto, joka valitaan vaaleilla osuuskaupan jäsenistä eli asiakasomistajista joka neljäs vuosi. Edustajisto muun muassa päättää osuuskaupan säännöistä, vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja päättää ylijäämän käytöstä sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Lisäksi edustajiston jäsenet voivat tehdä hallitukselle aloitteita osuuskaupan toimintaan liittyvistä asioista.

Edustajistoa vielä tiiviimmin osuuskaupan päätöksentekoon pääsee osallistumaan hallintoneuvostossa, jonka kokoonpanon päättää edustajisto. Hallintoneuvoston jäsenet valitaan yleensä edustajiston jäsenistä. Hallintoneuvosto mm. vahvistaa osuuskaupan strategian ja nimittää osuuskaupan toimitusjohtajan.

Näin vaalit etenevät

Vaalien ehdokasasettelu käynnistyy verkossa 25.1.2021ja jatkuu aina 1.3.2021 saakka. Osuuskaupan vaaleissa ehdokkaana voi olla jäsen, joka on hyväksytty Osuuskauppa Hämeenmaan jäseneksi vaalivuotta edeltäneen vuoden loppuun mennessä, on maksanut osuusmaksun kokonaan, on vaalien alkaessa täyttänyt 18 vuotta ja asuu osuuskaupan jäsenalueella. Osuuskaupan vaalisivuille www.hameenmaa.fi/vaalit/ on koottu ohjeet ehdokaslistan kokoamiseen.

Osuuskauppa Hämeenmaan vaalien ehdokaslistat julkistetaan 19.4.2021 ja äänestysaika on 26.4.- 17.5.2021. Osuuskaupan edustajistoon valitaan yhteensä 45 jäsentä. Vaalien tulos julkistetaan 27.5.2021. Vaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki ennen vaalivuoden alkua jäseniksi hyväksytyt ja 15 vuotta täyttäneet osuuskaupan jäsenet.