Osuuskauppa Keskimaa sijoittajaksi ja osakkaaksi pääomarahasto Midinvestiin

Osuuskauppa Keskimaa on osallistunut Midinvest Oy:n osakeantiin 2,5 miljoonan euron sijoituksella. Osallistuminen osakeantiin tukee Keskimaan strategiaa, johon liittyy vahvasti oman toimialueen elinvoimaisuuden tukeminen.

− Keski-Suomen elinvoimaisuus on meille elintärkeää, joten tuottava osakkuus keskisuomalaisiin yrityksiin sijoittavaan rahastoon tukee hyvin meidän strategiaamme ja toimintaamme Keski-Suomessa, toteaa Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.

− Nyt meneillään olevalla Midinvest Oy -rahaston osakeannilla tavoitteenamme on kasvattaa toiminta-alueellemme ohjautuvia pääomasijoituksia. Rahaston pääomien kasvamisen myötä voimme sijoittaa yhä useampaan kohdeyhtiöön ja osallistua aiempaa suurempiin sijoituskierroksiin sekä tietenkin voimme tehdä myös lisäsijoituksia jo olemassa oleviin kohdeyhtiöihin, kertoo Midinvest Management Oy:n toimitusjohtaja, partner Jukka-Pekka Nikula.

− Olemme erittäin tyytyväisiä, että Keskimaa vahvana maakunnallisena toimijana näkee paikallisen pääomasijoitustoiminnan tärkeänä alueen kehitykselle ja haluaa siten merkittävällä sijoituksellaan olla mukana pitkäjänteisesti kehittämässä keskisuomalaisen yrityskentän kasvua ja kansainvälistymistä, kommentoi Midinvest Management Oy:n sijoitusjohtaja, partner Jarkko Danska.

Midinvest Oy on Midinvest Management Oy:n hallinnoima pääomarahasto. Rahasto on perustettu vuonna 1994 ja on historiansa aikana sijoittanut 20 milj. euroa yli 70 keskisuomalaiseen varhaisen sekä myöhemmän kehitysvaiheen yhtiöön. Rahastossa on sijoittajina pääosin keskisuomalaisia instituutioita, julkisyhteisöjä sekä yksityisiä sijoittajia. Lue lisää: www.midinvest.fi