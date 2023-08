Osuuskauppa Keskimaan matkailu- ja ravintolakauppa ovat elpyneet koronaa edeltävälle tasolle − päivittäistavarakauppa jatkaa markkinaa nopeampaa kasvua

Market- ja tavaratalokaupan liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 267,3 miljoonaan euroon (+7,0 %). Päivittäistavarakauppaa tehtiin 243,2 miljoonalla eurolla (+10,0 %). Käyttötavarakaupan liikevaihto laski viime vuoden tasosta 16,9 % ollen 22,5 miljoonaa euroa. Käyttötavarakaupan liikevaihdon laskuun ja toisaalta myös tuloksen paranemiseen vaikuttaa tappiollisen Kodin Terran liiketoiminnan päättyminen viime vuoden joulukuussa.

− Ruokakaupan kasvu on jatkunut meillä selvästi markkinaa voimakkaampana. Elintarvikkeiden sisäänostohinnat ovat jatkaneet nousuaan, mikä on aiheuttanut elintarvikkeiden yleisen hinnannousun kuluttajille. Olemme varmistaneet kilpailukykyisen hinnoittelumme pitämällä ruokakaupan suhteellisen myyntikatteen eli kaupan palkkion viime vuoden tasolla. Tämä on varmasti yksi syy vahvistuneeseen markkina-asemaamme. Olemme tyytyväisiä siihen, että päivittäistavaroiden hinnan nousut ovat tutkimustenkin mukaan menneet täysimääräisinä ruokaketjussa eteenpäin elintarviketeollisuuden kautta tuottajille, toteaa Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.

Liikennekaupan liikevaihto tammi−kesäkuussa oli 74,8 miljoonaa euroa (-4,8 %). ABC-liikennemyymälöissä tehtiin ravintola- ja marketkauppaa 15,0 miljoonalla eurolla (+11,3 %). Liikenteen energiat ja palveluiden liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 59,8 miljoonaa euroa (-8,1 %). Liikennekaupan liikevaihtoon vaikuttaa polttonesteiden maailmanmarkkinahintojen lasku viime vuodesta.

Keskimaan matkailu- ja ravitsemiskaupan liikevaihto oli 19,4 miljoonaa euroa (+29,9 %). Ravintolakaupan liikevaihto oli 12,6 miljoonaa euroa (+27,4 %) ja majoituskaupan 6,9 miljoonaa euroa (+34,9 %). Matkailu- ja ravitsemiskauppa on palautunut koronaa edeltävälle tasolle. Tapahtumat, matkustaminen ja ihmisten liikkuminen ylipäänsä näkyvät tänä vuonna voimakkaana myynnin kasvuna koronavuosien jälkeen.

− Matkailu- ja ravitsemiskauppa sekä liikennemyymälöiden sisäkauppa ovat elpyneet tämän vuoden aikana koronaa edeltäneelle vuoden 2019 tasolle, mikä näkyy vielä tänä vuonna toimialan voimakkaana myynnin ja tuloksen kasvuna. Kesä on ollut kaikin puolin onnistunut, ja olemme pystyneet pitämään kiinni vuoden myynnillisistä ja tuloksellisista tavoitteistamme, Määttä iloitsee.

Katse tulevaisuuden kehityshankkeisiin

Osuuskauppa Keskimaalla on sekä käynnissä että suunnittelussa useita myymäläverkoston kehityshankkeita. S-market-ketjun myymäläverkoston uudistukset on saatu keväällä päätökseen ja Sale-ketjun yhteensä 13 myymälästä yli puolet on jo uudistettu nykyaikaisen Sale-konseptin mukaiseksi.

Keskimaalla on parhaillaan käynnissä uusien S-marketien rakennushankkeet Uuraisille ja Korpilahdelle. Multialla uuden Sale-myymälän rakentaminen alkaa syksyllä. Lisäksi Jyväskylään Voionmaankadulle rakennetaan uusi S-market, rakennustyöt alkavat kohteessa niin ikään syksyn 2023 aikana.

Matkailupuolella Original Sokos Hotel Alexandrassa valmistaudutaan syyskuussa alkavaan mittavaan uudistukseen, jossa lähes puolet hotellin huoneista uudistetaan kokonaisvaltaisesti. Lisäksi suunnittelupöydällä on Himokselle rakennettava 120 huoneiston ja ravintolan kokonaisuus, jonka osalta päätöksiä tehdään viimeistään vuoden 2024 alkupuolella.

− Meillä on parhaillaan jopa historiallisen paljon erilaisia kehityshankkeita suunnittelussa ja osa jo toteutuksessa. Investoinnit kohdistuvat eri puolille Keski-Suomea, myös pienemmille paikkakunnille, Määttä toteaa.



Ruoan verkkokaupan palvelut laajenivat, kun S-market Savelassa ja S-market Tourulassa otettiin käyttöön ruoan verkkokauppatilausten robottikuljetukset. Kuljetusrobotit toimittavat asiakkaiden verkkokauppaostoksia noin kolmen kilometrin säteelle myymälästä.

Keskimaan sähköautolatausasemien verkosto laajeni toukokuussa 11 latausasemaan, kun ABC Vaajakosken ja Prisma Keljon yhteyteen avattiin suurteholatausasemat. Lisäksi heinäkuussa Laukaaseen avattiin Keskimaan kuudes ABC CarWash -autopesula.

Asiakasomistajille maksettiin kesäkuussa ylijäämänpalautusta yhteensä 9,6 miljoonaa euroa

Keskimaa on Keski-Suomen suurin yksityinen työnantaja. Osuuskaupan palveluksessa oli kesäkuun lopussa aktiivisessa työsuhteessa 2 413 työntekijää, mikä on 13 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuotena. Keskimaa tarjosi tänä vuonna kesätöitä noin tuhannelle työntekijälle. 15−17-vuotiaille suunnatun Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelun kautta Keskimaa työllisti lähes 500 ensikertaa työelämään tutustuvaa kesäharjoittelijaa.

Keskimaalla oli kesäkuun lopussa asiakasomistajia 137 939. Keskimaan edustajisto päätti kevätkokouksessa jakaa omistajilleen ylijäämänpalautusta ja osuusmaksun korkoa. Ylijäämänpalautus ja osuusmaksun korko maksettiin 10. kesäkuuta. Vuoden 2022 tuloksesta ylijäämänpalautusta maksettiin 9,6 miljoonaa euroa, mikä on 2,1 miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Ylijäämänpalautusta maksettiin asiakasomistajille 1,75 % Osuuskauppa Keskimaasta vuoden 2022 aikana tehtyjen, S-Etukortilla rekisteröityjen bonusostojen määrästä. Osuusmaksun korkoa maksettiin 6 % eli 6 euroa osuusmaksulta, yhteensä 0,8 miljoonaa euroa. Keskimaan omistajuudesta merkittävin rahana maksettava etu omistajille on Bonus, jota on maksettu tammi−kesäkuun aikana 12,6 miljoonaa euroa.