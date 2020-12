Osuuskauppa Keskimaan ruokakaupoilla laajat aukiolot joulumyynnin ajan asioinnin turvallisuuden takaamiseksi

Osuuskauppa Keskimaan Prismat, S-marketit ja Salet palvelevat joulun alla laajoin aukioloajoin. Laajat aukioloajat mahdollistavat jouluostosten tekemisen ruuhkia välttäen. Keskimaan toimipaikoissa turvalliseen asiointiin kiinnitetään erityistä huomiota ja asiakkaita muistutetaan noudattamaan koronasuosituksia kaupoissa asioidessa.

Osuuskauppa Keskimaan ruokakaupat palvelevat jouluviikolla laajoilla aukioloajoilla.

− Haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden tehdä jouluostoksensa turvallisesti kaikessa rauhassa, vaikkapa öiseen aikaan, jolloin liikkeellä on vähemmän ihmisiä. Prisma Seppälä ja S-market Savela palvelevat vuorokauden ympäri jouluaattoon asti. Muut meidän Prismat, Keljo ja Palokka, sekä S-marketit avaavat ovensa aamuisin jo kello 6. Palokan ja Keljon Prismat palvelevat jopa klo 24 asti aatonaattoon saakka, toteaa Osuuskauppa Keskimaan market- ja tavaratalokaupan toimialajohtaja Vesa Kyllönen.

Jouluaattona 24.12. Keskimaan Saleissa, S-marketeissa, Mestarin Herkussa ja Prismoissa palvellaan klo 16 asti. Joulupäivä on rauhoitettu kaupankäynnin osalta. Keskimaan kaikki myymälät ovat joulupäivänä kiinni S-market Savelan 24 h palvelevaa myymälää lukuun ottamatta. Tapaninpäivänä kaupat palvelevat sunnuntain aukioloaikojen mukaisesti.

Oman myymälän tarkemmat aukioloajat jouluviikolla voi tarkistaa osoitteesta:

www.s-kanava.fi/asiakasomistaja/etu-ja-bonuspaikat.

Joulukauppa jakautuu koko jouluviikolle ja edeltävälle viikonlopulle

Jouluviikon vilkkain kauppapäivä tulee olemaan aatonaatto 23.12.2020. Jouluaatto osuu tänä vuonna torstaille, minkä vuoksi joulukaupan uskotaan tasoittuvan ja jakautuvan useammille päiville kuin esimerkiksi viime vuonna, jolloin jouluaatto oli tiistaina.



− Kannustamme erityisesti tänä jouluna välttämään ruuhkia. On suositeltavaa ajoittaa jouluostoksia jo edeltävälle viikonlopulle sekä hyödyntää jouluviikon laajoja aukioloaikoja ja vuorokauden hiljaisempia tunteja mahdollisuuksien mukaan. Rauhallisimmat asiointiajankohdat myymälöissämme ovat aamulla ennen yhdeksää sekä myöhemmin illalla tai yöllä, Kyllönen vinkkaa.

Asioinnin turvallisuus on tämän joulun hitti

Tämän poikkeuksellisen koronavuoden joulukaupassa asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuteen kiinnitetään erityisen paljon huomioita. Keskimaan toimipaikkojen lukuisilla turvallisuustoimenpiteillä pystytään takaamaan asiakkaille mahdollisimman huoleton asiointi.

− Ihmisiä on väistämättä runsaasti liikenteessä ennen joulua, joten meidän jokaisen on paikallaan kiinnittää erityistä huomiota omiin toimintatapoihimme liikkuessamme muiden ihmisten parissa. Me teemme kaikissa Keskimaan toimipaikoissa osaltamme kaikkemme, jotta kaupassa käyminen on turvallista ja joulu onnistunut, Kyllönen korostaa.

Lue lisää, miten pidämme yhdessä huolta turvallisesta asioinnista toimipaikoissamme niin joulun pyhinä kuin arkenakin: keskimaa.fi/korona