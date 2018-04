Osuuskunta PPO vauhdittaa 5 miljoonan euron pääomasijoituksella Sikla-konsernin kasvua - alueellinen Vuoden nuori yrittäjä -palkinto Siklan toimitusjohtaja Janne Niemiselle

Lehdistötiedote julkaisuvapaa 19.4.2018 klo 15.30.

Alueellinen Vuoden nuori yrittäjä -palkinto Siklan toimitusjohtaja Janne Niemiselle

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien Vuoden nuoreksi yrittäjäksi vuonna 2018 on valittu Sikla Oy:n yrittäjä ja konsernin toimitusjohtaja Janne Nieminen. 33-vuotias Nieminen perusti rakennusalan yrityksen vuonna 2007. Sikla on kasvuyritys, joka toimii perinteisellä toimialalla hyödyntäen rakentamisessa mm. ekologisia rakennusmateriaaleja. Sikla onkin saavuttanut merkittävän markkina-aseman valtakunnallisesti kilpaillulla alalla.

Sikla sitoutuu juurilleen ja yritys rakensi vuonna 2017 Limingan Tupokseen uuden pääkonttorin, jossa yhdistyvät moderni arkkitehtuuri sekä luonnonmateriaalit. Tulevana kesänä Sikla on mukana Porin Asuntomessuilla esitellen siellä modernin palvelukodin, Villa Luodon. Konserni on mukana rakentamisen koko sektorilla panostaen laatuun, turvallisuuteen ja luotettavuuteen. Näihin peruspilareihin yrityksen on hyvä pohjata tuleva kasvu.

Janne Nieminen on otettu tunnuksesta ja korostaa merkittävän kiitoksen yrityksen menestyksestä kuuluvan myös yhtiökumppaneille sekä koko henkilökunnalle. Nieminen lahjoittaa Yksityisyrittäjäin Säätiön myöntämän palkintosumman Siklan henkilökunnan työhyvinvointirahastoon, sillä hyvinvoiva työyhteisö on yrittäjälle suuri voimavara.

Nieminen edustaa Pohjois-Pohjanmaata valtakunnallisessa Vuoden nuori yrittäjä -kilpailussa. Kilpailun voittaja julkaistaan Suomen suurimmassa nuorten yrittäjien tapahtumassa, Get Togetherissä, Hyvinkäällä 24.-25. elokuuta.

Osuuskunta PPO vauhdittaa 5 miljoonan euron pääomasijoituksella Sikla-konsernin kasvua

Rakennus- ja talotekniikka-alalla toimivan liminkalaisen Sikla-konsernin kasvu jatkuu voimakkaana. Sikla tavoittelee vuoteen 2022 ulottuvassa pitkän tähtäimen suunnitelmassaan noin 30 prosentin vuotuista kasvua, minkä lisäksi se valmistautuu tehdasliiketoimintojensa laajentamiseen lähitulevaisuudessa.

Osuuskunta PPO vauhdittaa yhtiön kasvua tekemällä 5 miljoonan euron pääomasijoituksen Sikla-konsernin emoyhtiöön. Siklan toimitusjohtajan Janne Niemisen mukaan Osuuskunta PPO:n mukaantulo tuo potkua tontti- ja tehdasliiketoimintoihin sekä parantaa entisestään yhtiön rahoitusasemaa.

- Olemme kirjoittaneet tulevaisuutta jo monta vuotta eteenpäin. Pääomasijoitus mahdollistaa meidän kasvun jatkumisen edelleen markkinoita nopeammin. Meillä on konsernissa monta tukijalkaa, jolloin suhdannevaihtelut eivät vaikuta samalla tavalla, kuin jos toimisimme ainoastaan jollain kapealla sektorilla, Nieminen toteaa.

Osuuskunta PPO:n toimitusjohtaja Kati Peltomaa näkee Siklassa poikkeuksellisen kasvupotentiaalin ja erittäin kiinnostavan sijoituskohteen.

- Kyseessä on merkittävä sijoitus. Siklalla on jo nyt takanaan todella vaikuttava kasvutarina. Pohjois-Suomeen on kertynyt viime vuosina paljon talorakentamisen ja siihen liittyvän liiketoiminnan osaamista. Mukaan on tullut Siklan tapaisia toimijoita - innovatiivisia nuoria yrittäjiä, joilla on halukkuutta ja kyvykkyyttä uudistaa perinteistä toimialaa, Kati Peltomaa sanoo.

Vuonna 2007 perustettu Sikla työllistää noin 200 henkilöä työllistävän vaikutuksen ulottuessa Limingan lisäksi laajalle ympäristökuntiin ja muualle Suomeen. Toimitusjohtaja Niemisen mukaan konserni tulee rekrytoimaan lähivuosien aikana yli 100 uutta työntekijää eri tehtäviin.

Tunnusluvut kuvaavat kasvun voimakkuutta: Vuonna 2015 konsernin liikevaihto oli 22 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,1 miljoonaa. Vuonna 2016 vastaavat luvut olivat 32 ja 2,7 miljoonaa, ja viime vuonna 57 ja 3,7 miljoonaa euroa.

- Tämän vuoden liikevaihtotavoite on 105 miljoonaa euroa. Näkymät ovat niin hyvät jo tässä vaiheessa vuotta, että liikevaihtotavoite todennäköisesti ylittyy ja liikevoitto kasvaa, koska hankekanta on huomattavasti edellisvuotta parempi, Janne Nieminen kertoo.

Hänen mukaansa ripeä kasvu edellyttää muun muassa tehdaskapasiteetin voimakasta lisäystä. Vaihtoehtoina ovat uusien linjastojen rakentaminen lähiseudulle tai yritysostot alueelta. Yhtiö tutkii myös mahdollisuutta sijoittaa tehdastoimintojaan Osuuskunta PPO:n alueelle.