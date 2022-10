OTAN-oluesta tuttu panimo pani maanpuolustusoluen yhdessä Mighty Finland-yhteisön kanssa

Savonlinnalainen, Nato-oluesta tutuksi tullut pienpanimo Olaf Brewing sekä sosiaalisissa medioissa maanpuolustukseen keskittyvä Mighty Finland -yhteisö ovat yhteistyössä luoneet oluen maanpuolustajille. Monelle Puolustusvoimista tuttu nimeämiskulttuuri on luonnollisesti löytänyt tiensä myös oluen nimeen. Olut M/22 on Olaf Brewingin ja Mighty Finlandin tapa vetää käsi lippaan suomalaiselle maanpuolustustahdolle.



Inttikulttuuri, intin aikaiset muistot ja tarinat sekä yhteinen vastuu turvallisuudesta elävät vahvana Suomessa. Tätä sukupolvelta toiselle periytyvää kulttuuria halutaan oluella nostaa esille.



Olut M/22 on raikas ja maukas lager. Idea lähti liikkeelle sen jälkeen, kun Olaf Brewing ja Mighty Finland tekivät yhteistyötä maailmalla menestystä niittäneen OTAN-oluen tiimoilta. Puolikkaasta heitosta lähtenyt idea poiki lopulta konkreettisen tuotteen.



Suosittua maanpuolustusaiheita käsittelevää Mighty Finland Podcastia juontavat Ville ja Wille ovat oluesta erittäin innoissaan ja toteavatkin yhteen ääneen: “Suomessa elävä maanpuolustuskulttuuri on upea ja tärkeä juttu. Vaikka olut ei suoraan maanpuolustukseen liity, ja painotammekin oluen vastuullista nauttimista, elävät esimerkiksi inttitarinat ja palveluksen aikaiset muistot vahvasti nimenomaan saunailloissa ja illanvietoissa. Meistä on hienoa olla mukana kehittämässä suomalaista inttikulttuuria tällä tavoin!”



Olaf Brewingin toimitusjohtaja Petteri Vänttinen jatkaa: "Olafilla olemme mielellämme mukana maanpuolustus-aiheisen oluen panemisessa. Suomalaisten vahva maanpuolustustahto on näinä aikoina varsinkin juhlistamisen arvoinen asia ja siksipä tämän oluen tekeminen yhdessä Mighty Finlandin kanssa tuntui meille luontevalta. Kohderyhmänä oluelle ovatkin kaikki suomalaiset maanpuolustustyötä tekevät ja siitä kiinnostuneet ja eritoten reserviläiset, joihin toki kuulumme itsekin."



Olut M/22 on saatavilla ympäri maan S-ryhmän Prismoissa ja hyvinvarustelluissa K-kaupoissa. Oluelle on rakennettu myös Puolustusvoimien kalustolaatikkoa muistuttava 12 olutta sisältävä lahjapakkaus, jota saa Olaf Brewingin oman panimokaupan lisäksi Varustelekasta.