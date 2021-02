Otaniemen ostoskeskuksen nimeksi tulee A Blanc

Alvar Aallon suunnitteleman kauniin ”Otaniemen vanhan ostarin” peruskorjauksen odotetaan valmistuvan toukokuussa.

Aalto-yliopiston kampuksella sijaitseva Otaniemen ostoskeskuksena tunnettu rakennus on parhaillaan peruskorjattavana ja töiden on määrä valmistua toukokuussa 2021. Alvar Aallon suunnittelema ostoskeskus saa peruskorjauksen myötä nimekseen A Blanc.

Ostoskeskuksen arkkitehtuurille ovat leimallisia valkoiset, rapatut seinät, jotka erottavat rakennuksen alueen punatiilisistä Alvar Aallon suunnittelemista tutkimus- ja opetusrakennuksista. Otaniemeä suunnitellessaan Alvar Aallolla oli esikuvana Kreikan ja Italian historiallinen arkkitehtuuri. Ostoskeskuksen nimen lähtökohtana oli italian kielen sana bianca – valkoinen, josta se muuntui helpommin lausuttavaan muotoon.

”Nimellä halutaan korostaa rakennuksen erityisyyttä valkoisena Alvar Aallon suunnittelemana rakennuksena Otaniemessä. Uusi nimi ja visuaalinen ilme tekevät kunniaa ostoskeskukselle ja nostavat sen uudelle tasolle. Kampuksen toisena palvelukeskittymänä se muodostaa toimivan parin metroaseman kupeessa sijaitsevan kauppakeskus A Blocin kanssa”, kertoo Jenna Isokuortti, Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n Head of Leasing and Sales.

A Blancin logo ja visuaalinen ilme ovat saaneet inspiraationsa ostoskeskuksen uniikista kuparikatosta ja rakennuksen värityksestä.

Vuonna 1961 valmistunut Otaniemen ostoskeskus on tuttu monelle kampuksella opiskelleelle ja asuneelle. Rakennus on myös harvinaisuus, sillä se on yksi harvoista Alvar Aallon suunnittelemista myymälärakennuksista.

Rakennus uudistetaan peruskorjauksen myötä palvelemaan monipuolista liiketoimintaa ja sen talotekniikka uusitaan. Kohteessa tulee olemaan tiloja työskentelyyn ja liiketiloja muun muassa kahvila-, ravintola- ja myymälätoimintaan. Keskuksen edustalle valmistuu samalla laaja terassi asiakaspaikkoineen. Korjaussuunnitelmat on tehty rakennuksen historiallista ja arkkitehtonista arvoa kunnioittaen yhteistyössä Museoviraston ja Alvar Aalto -säätiön kanssa.

Rakennuksen osoite: Otakaari 27, Espoo

Rakennuttaja: Otaniemen Liikekeskus Oy

Pääurakoitsija: Pakrak Oy

Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit Q4 Oy

Peruskorjauksen aikataulu: maaliskuu 2020 – toukokuu 2021

Projektin verkkosivut: https://www.aalto.fi/fi/toimipisteet/otaniemen-ostoskeskus

Ostoskeskuksen verkkosivut: https://ablanc.fi/