Otanmäen kaivoksen rikastushiekan hyödyntäminen ympäristövaikutusten arvioinnissa

Jaa

Otanmäki Mine Oy on käynnistänyt ilmeniitin talteenottohankkeen. Hankkeessa on käynnistynyt ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukainen YVA-menettely, jossa Kainuun ELY-keskus on yhteysviranomaisena.

Rikastushiekka-altaan ympäristöä. Kuva: Joni Kivipelto

Esillä oleva hankealue sijoittuu Kajaaniin Otanmäen taajaman pohjoispuolelle, vanhan kaivoksen rikastushiekka-altaan ympäristöön. Hankkeessa suunnitellaan ilmeniitin ja magnetiitin tuottamista Otanmäen vanhan kaivoksen alueelle varastoidusta rikastushiekasta. Rikastushiekka-altaan pinta-ala on 145 hehtaaria. Hankealueella varsinainen kaivostoiminta on tapahtunut vuosina 1949-1985. Ilmeniitin talteenottohankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkastellaan kolmea erilaista toteutusvaihtoehtoa hankkeen toteuttamatta jättämisen lisäksi. Toteutusvaihtoehdoissa hankealueelle rakennetaan rikastamo, jossa hyödynnetään vanhan rikastushiekka-altaan sisältämää rikastushiekkaa. Toteutusvaihtoehdot eroavat toisistaan rikastuksessa muodostuva rikastusjätteen läjittämispaikkojen, jätealtaiden rakenteiden, läjitysmenetelmien ja vesien käsittelyn osalta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten 24.8.2023 asti verkkosivuilla sekä Otanmäen kirjastossa (Uunimiehentie 6), Kajaanin kaupungintalolla (Pohjolankatu 13) ja Kainuun ELY-keskuksessa (Kalliokatu 4, Kajaani) niiden aukioloaikoina. Hankkeeseen ja ympäristöarviointiin liittyen pidetään yleisötilaisuus Otanmäen koululla (Uunimiehentie 10 B) torstaina 29.6. klo 17 - 19. Tilaisuus on kaikille avoin, eikä edellytä ennakkoilmoittautumista.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Rikastushiekka-altaan ympäristöä. Kuva: Joni Kivipelto Lataa

Linkit