Otava julkaisee Aatos Erkon elämäkerran

Otava julkaisee huhtikuussa 2018 elämäkerran ministeri Aatos Erkosta (1932–2012).

Otava julkaisee huhtikuussa 2018 elämäkerran ministeri Aatos Erkosta (1932–2012). Teoksen Aatos Erkko – Yksityinen valtiomies on kirjoittanut jo edesmennyt toimittaja ja kirjeenvaihtaja Lauri Karén (1927–2006).

Kirjan keskeisin aineisto pohjautuu Aatos Erkon ja Lauri Karénin käymiin kahdenkeskisiin keskusteluihin 2000-luvun alussa. Teos kuvaa millainen oli todellinen Aatos Erkko, mies myytin takana.

Elämäkerralla on erikoinen tausta. Sen käsikirjoitus valmistui jo vuonna 2005, ja Erkko oli siihen tyytyväinen. Hän kuitenkin ilmoitti, että elämäkerran saisi julkaista vasta hänen kuolemansa jälkeen.

Lauri Karénilla todettiin pian tämän jälkeen syöpä ja hän menehtyi toukokuussa 2006. Erkko kuoli toukokuussa 2012, melko tarkkaan kuusi vuotta Karénin jälkeen.

Asiat kirjan julkaisemiseksi alkoivat edetä vasta syksyllä 2017, jolloin Lauri Karénin tytär Michelle Karén ja kustannusosakeyhtiö Otava sopivat elämäkerran julkaisemisesta keväällä 2018.

”Olen erittäin ylpeä, että kirja Aatos Erkosta julkaistaan 12 vuotta isäni kuoleman jälkeen”, Michelle Karén kirjoittaa elämäkerran esipuheessa.

Elämäkerta yllättää, eihän juuri kukaan tiennyt sen olemassaolosta. Koska teos on kirjoitettu 2000-luvun alussa, se heijastelee aikaansa, mutta valtaosin kirja on säilyttänyt ajattomuutensa. Kirja on iätön ja häikäisevä kuvaus Aatos Erkosta yksityisenä ihmisenä ja kansainvälisen tason vaikuttajana. Kuten Jaakko Iloniemi totesi Lauri Karénille, Erkko oli ”yksityinen valtiomies”, ainoa laatuaan.

Lauri Karén (1927–2006) tuli tunnetuksi Helsingin Sanomien ulkomaantoimittajana. Valtiotieteen maisteri Karén työskenteli ennen Helsingin Sanomia Lontoossa BBC:n toimituksessa ja Uudessa Suomessa, lehden Lontoon-kirjeenvaihtajana. Vuodesta 1965 lähtien hän toimi Helsingin Sanomien kirjeenvaihtajana Pariisissa ja myöhemmin Genevessä sekä Washingtonissa.