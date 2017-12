Otava julkaisee Elina Lepomäen kirjan Suomen uudistamisesta

Jenni Haukion toimittamaa runoantologiaa painettu jo yli 60 000 kappaletta 5.12.2017 05:00 | Tiedote

Jenni Haukion toimittama runoantologia Katso pohjoista taivasta innostaa poikkeuksellisella tavalla suomalaisia lukemaan runoutta. Huhtikuussa julkaistu antologia on noussut myyntimenestykseksi, ja sitä on painettu joulukuun alkuun mennessä yli 60 000 kappaletta. ”Katso pohjoista taivasta on saanut aikaan suoranaisen ’runousherätyksen’ suomalaisissa lukijoissa. Itsenäisyytemme juhlavuodesta on tullut myös runouden juhlavuosi. Antologian siivittämänä on järjestetty konsertteja, matineoita, runomaraton sekä lausunta- ja keskustelutilaisuuksia ympäri maata. Olemme suunnattoman kiitollisia Jenni Haukiolle hänen suurtyöstään antologian toimittajana ja runouden lähettiläänä”, kommentoi Otavan kustannusjohtaja Minna Castrén. Haukio on valinnut teokseen runoutemme rakastetuimmat klassikot ja kiinnostavimmat uudet runot yhteensä 160 runoilijalta. Antologia on Haukion sanoin ”kunnian- ja rakkaudenosoitus suomalaiselle runoudelle” Aleksis Kivestä nykypäivään. ”Lopputulos on yksi parhaista suomala