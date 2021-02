Otava julkaisee Hannele Laurin elämäkerran

Otava julkaisee syksyllä 2021 elämäkerran legendaarisesta näyttelijästä Hannele Laurista, jonka ura teatterissa, televisiossa ja elokuvissa hakee vertaistaan. Teoksen kirjoittaa ansioitunut elämäkertojen tekijä Panu Rajala.

Hannele, näyttelijä kertoo naisesta, joka on näytellyt kuudella vuosikymmenellä klassista draamaa, komediaa ja sketsejä ja jonka skaala ulottuu Shakespearen Ofeliasta Spede Pasasen Naisen logiikkaan.

Elämäkerta kuvaa, kuinka everstiluutnantin tytär nousi maan suurimman teatterin palkeille ja viihdemaailman huipulle. Teos kertoo kaihtelematta Hannele Laurin voitot ja kolhut, hänen rakkautensa ja pettymyksensä, hänen vahvan itsenäisen taipaleensa politisoituvan ja kaupallistuvan taiteen kuohuvilla kentillä.

Hannele Lauri on palkittu elämäntyöstä sekä Betoni-Jussilla että Kultaisella Venlalla. Edessä on vielä hänen uransa huipennus, päärooli Johanna Vuoksenmaan elokuvassa 70 on vain numero. Sen ensi-ilta koittaa syksyllä, samoihin aikoihin elämäkerran kanssa.

Panu Rajala (s. 1945) on filosofian tohtori ja teatterin ja draaman tutkimuksen emeritusprofessori Tampereen yliopistossa. Hän on toiminut Lontoon yliopistossa vierailevana kirjallisuuden apulaisprofessorina, MTV:n teatteripäällikkönä ja Tampereen Teatterikerhon puheenjohtajana.

Rajala on julkaissut yksitoista kirjailijaelämäkertaa (mm. F. E. Sillanpäästä, Mika Waltarista, Aila Meriluodosta, Eino Leinosta, J. L. Runebergista) ja kuusi romaania. Hän on kirjoittanut näytelmiä (mm. Sylvi ja Anita Helsingin Kaupunginteatteriin ja Päämäärä Tuntematon Tampereen Komediateatteriin) sekä oopperalibrettoja (Sillanpää, Taipaleenjoki ja Raatteen tie). Lisäksi Rajala on kirjoittanut kolmiosaisen Tampereen Työväen Teatterin historian, Tampereen Teatterin historian ja toimittanut Pyynikin Kesäteatterin historian.