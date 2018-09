Otava julkaisee hiihtäjä Petter Northugin omaelämäkerran

Norjalaisen hiihdon supertähden Petter Northugin omaelämäkerta ilmestyy 30.10.2018. Jonas Forsangin kirjoittama Northug – Minun tarinani ilmestyy samaan aikaan Pohjoismaissa.

Norjalainen Petter "Nortti" Northug on 2000-luvun suurin ja värikkäin hiihtolegenda. Ihailtu ja kiistelty maailmanmestari ja olympiamitalisti tunnetaan raivoisasta loppukiristä, värikkäästä kielenkäytöstä ja yksityiselämän käänteistä. Norjan urheiluhullulle kansalle "Nortti" on kapinallinen kansallissankari.

Kirja on tarina urheilijasta, joka on kotimaansa kirkkaimpia tähtiä. Miehestä, joka hävisi kerta toisensa jälkeen, muttei koskaan antanut periksi. Rohkeudesta ja tahdonvoimasta, isoisästä ja lapsenlapsesta, yksinäisyydestä ja epävarmuudesta, uskalluksesta olla oma itsensä. Pojasta, joka uhmasi kaikkia ja mullisti maastohiihdon. Kultamitaleista, skandaaleista ja kaiken muuttaneesta automatkasta.

Kertojana Petter Northug – ainoa, joka tietää koko totuuden.

"Kipu tuntuu ensin jaloissa. Sitten rinnassa. Mutta ponnistelen eteenpäin. Kunnes kipu alkaa hakata ohimoissa. Kunnes näkökenttä kapenee. Kunnes koko keho on hälytystilassa. Juuri silloin minä repäisen."

Jonas Forsang (s. 1980) on Oslossa asuva toimittaja, muusikko ja kirjailija. Hän on aiemmin kirjoittanut Petter A. Stordalenin omaelämäkerran (suom. Salaisuuteni, 2016). Kirja on Norjan eniten myyty elämäkerta ja se on käännetty useille kielille. Vuonna 2018 hän kirjoitti Gunhild A. Stordalenin omaelämäkerran Det store bildet.

"Nyt kaikki saavat tietää, mitä itse ajattelen ja tunnen." Petter Northug

Jonas Forsang: Northug – Minun tarinani ilmestyy 30.10.2018.