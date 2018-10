Otava julkaisee kirjan Harry ”Hjallis” Harkimosta

Marko Lempisen kirjoittama Harkimo – Tarina likaisesta Harrysta kuvaa Harry ”Hjallis” Harkimon nousua kaikkien suomalaisten tuntemaksi henkilöksi. Lempinen kertoo tutkivan journalismin keinoin ja laajoihin haastatteluihin perustuen tunnetun vaikuttajan eri puolista.

Millaisia ovat olleet Harkimon liiketoimet ja yksityiselämän käänteet? Mikä on ollut hänen merkityksensä suomalaiselle urheilulle ja politiikalle? Kirja ilmestyy maaliskuussa 2019.

”Harkimo on poikkeuksellisen merkittävä henkilöbrändi Suomessa. Kirjan tarkoituksena on kertoa mahdollisimman kattavasti, objektiivisesti, kiihkottomasti ja uutta tietoa esille tuoden Harkimon tarina, josta ihmiset eivät tiedä kuin murto-osan. Harkimo on kuin elokuvan ”likainen Harry” – oman tiensä kulkija, joka on ravistellut vakiintuneita normeja ja sääntöjä. Näin hän on menestynyt ja saavuttanut merkittäviä tuloksia. On kuitenkin tarpeen katsoa myös menestyksen ja tulosten taakse. Tämä on kirjan keskeinen tavoite”, Lempinen kertoo.

Marko Lempinen on tietokirjailija ja monipuolisen uran tehnyt palkittu toimittaja. Hän työskentelee Ilta-Sanomissa ja on seurannut Harry Harkimon uraa jo pitkään. Lempinen on kirjoittanut muun muassa menestysteoksen Läpi helvetin – Marko Jantusen tarina (2016) yhteistyössä Marko Jantusen kanssa.