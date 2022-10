Otava julkaisee presidentti Volodymyr Zelenskyin ”taisteluhuudon vapauden puolesta”

Kirjaan Viesti Ukrainasta Zelenskyi on valinnut vaikuttavimmat sota-ajan puheensa. Zelenskyin kirjottaman esipuheen ja valikoitujen puheiden kautta piirtyy kuva maasta, joka taistelee Venäjän raakaa hyökkäystä vastaan ja kamppailee samalla maailmanlaajuisesti demokratian puolesta.

"Olen pitänyt toukokuussa 2019 tapahtuneen valtaannousuni jälkeen noin tuhat puhetta erilaisille yleisöille ympäri maailmaa. Olen valinnut tähän kirjaan kuusitoista puhetta, jotka auttavat ymmärtämään ukrainalaisia, meidän tavoitteitamme, periaatteitamme ja arvojamme. Ennen kaikkea kirja helpottaa lukijaa kuulemaan viestimme maailmalle: me olemme vapaa ja itsenäinen kansa, ja me emme lakkaa taistelemasta ennen kuin Venäjän sotajoukot on ajettu pois alueeltamme,” Volodymyr Zelenskyi kuvaa kirjaansa.

Kirjaan sisältyy myös The Economist -lehden Venäjän ja Itä-Euroopan erikoistoimittajan Arkady Ostrovskyn kirjoittama johdanto.

Kirjan julkaisuoikeudet on tähän mennessä myyty jo kymmeneen maahan.

Volodymyr Zelenskyi on toiminut Ukrainan presidenttinä vuodesta 2019. Hän on johtanut maansa puolustustaistelua, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta 2022. Teos on ainoa Zelenskyin auktorisoima kirja. Zelenskyin saamat kirjatuotot lahjoitetaan Ukrainan United24-tukiorganisaatiolle, joka on perustettu Zelenskyin aloitteesta.