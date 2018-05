Otava lahjoittaa J. K. Rowlingin Tästä alkaa elämä -kirjan lukion äidinkielenopettajille

J. K. Rowlingin odotettu uutuuskirja, Tästä alkaa elämä, ilmestyy suomeksi tällä viikolla. Kustannusosakeyhtiö Otava lahjoittaa Rowlingin kirjan Suomen lukioissa opettaville äidinkielen opettajille.

Emme tarvitse taikuutta muuttaaksemme maailmaa – tarvittava voima löytyy meistä itsestämme. Harry Pottereiden luojana tunnetun J. K. Rowlingin uutuuskirja inspiroi tarttumaan toimeen ja myös epäonnistumaan rohkeasti. Kirja pohjautuu Rowlingin vuonna 2008 Harvardin yliopistosta valmistuvalle luokalle pitämään puheeseen.

Kustannusosakeyhtiö Otava lahjoittaa Tästä alkaa elämä -kirjan Suomen lukioiden äidinkielenopettajille. Kirja lähetetään lukioiden äidinkielenopettajille toukokuun loppupuolella.

”Rowlingin kirja kannustaa jokaista omaa tietään etsivää kulkemaan rohkeasti kohti omia valintoja silloinkin, kun ne eivät ole pomminvarmoja tai ympäristön odotusten mukaisia. Toivomme että tämä innoittava kirja tarjoaa äidinkielen ja kirjallisuuden opettajille sytykkeitä heidän tärkeässä työssään nuorten kanssa", Otavan kaunokirjallisuuspäällikkö Antti Kasper kommentoi lahjoitusta.

Teos on ilmestynyt vuonna 2015 englanniksi nimellä Very Good Lives: The Fringe Benefits of Failure and the Importance of Imagination.

J. K. Rowling on kirjoittanut viime vuosina muun muassa dekkareita salanimellä Robert Galbraith. Otava on kustantanut Galbraith-nimellä julkaistut dekkarit Käen kutsu (2013), Silkkiäistoukka (2014), Pahan polku (2015).

