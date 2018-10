Otava lahjoittaa kaikille Turun yläkoulun 9.-luokkalaisille Jyri Paretskoin kirjan K15: Salaisuuksia

Kaikki Turun yläkoulujen 9.-luokkalaiset saavat Otavalta lahjoituksena Jyri Paretskoin nuortenkirjan K15: Salaisuuksia. Lahjoitus on osa syksyllä lanseerattua Lukuliike-kampanjaa.

"Lukuliike on lähtenyt hienosti käyntiin. Lukutaidon ja lukemisen puolesta halutaan nyt selvästi sekä puhua että toimia. Otavan kirjalahjoitus on erinomaisesti Lukuliikkeen henkeen sopiva teko", julistaa kirjailija, lukutaitofoorumin puheenjohtaja Juha Itkonen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön viime syksynä asettama lukutaitofoorumi sai tehtäväkseen keksiä uusia keinoja lasten ja nuorten lukutaidon ja -innon kehittämiseksi. Foorumin tuloksena syntyi Lukuliike.

Osana Lukuliike-kampanjaa Otava lahjoittaa kaikille Turun yläkoulun 9.-luokkalaisille oppilaille Jyri Paretskoin tuoreen nuortenkirjan K15: Salaisuuksia. Lahjoitus julkistetaan Lukuliikkeen esiintymisen yhteydessä Turun Kirjamessuilla perjantaina 5.10. klo 13.25 Agricola-lavalla. Lavalla ovat Juha Itkosen lisäksi lasten- ja nuortenkirjailija Magdalena Hai ja tubettajana ja runoilijana tunnettu Maiju Mansikkka Voutilainen.

"Lukuliikkeen hieno lanseeraus herätti meissä halun tehdä jotain hyvin konkreettista lukemiseen kannustavaa. Ja mikä sen parempi tapa saada nuori lukemaan kuin lahjoittaa hänelle oma kirja, joka on hauska, antaa ajattelemisen aihetta ja puhuu nuorten omaa kieltä. Koko Jyri Paretskoin K15-sarja on tehty täsmälukemiseksi yläkouluikäisille nuorille”, Otavan lasten- ja nuortenkirjapäällikkö Kaisu-Maria Toiskallio kommentoi lahjoituksen taustoja.

"Sujuva lukutaito on sujuvan elämän edellytys. Lukutaito kehittyy lukemalla, ja siksi haluan tarjota nuorille kiinnostavaa, hauskaa ja ajattelemisen aihetta antavaa luettavaa. Lasten ja nuorten lukemisen edistäminen on helpoin, edullisin ja paras tapa ehkäistä osattomuutta, syrjäytymistä ja eriarvoisuutta. Lukeminen ei ole turhaa – se on välttämätöntä", kirjailija Jyri Paretskoi korostaa.

Jyri Paretskoi (s. 1979) on iisalmelainen palkittu kirjailija ja yläkoulun äidinkielenopettaja. Hän on saanut muun muassa Laivakello-palkinnon, nuortenkirjallisuuden Topelius-palkinnon ja ollut Finlandia-junior ehdokkaana. K15 on uusi, yläkoululaisille suunnattu kirjasarja, jonka ensimmäinen osa ilmestyi kesäkuussa ja toinen, K15: Salaisuuksia, ilmestyy lokakuussa.

K15-sarjan ensimmäisestä osasta sanottua: