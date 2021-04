Otava lahjoittaa Palloliiton lasten lukemista ja liikkumista edistävään kampanjaan 10 tuhatta kirjaa

Paratiisi vai helvetti on ravisuttavan avoin äänikirja miehisyydestä, isyydestä, biseksuaalisuudesta ja kristinuskosta 19.4.2021 12:22:09 EEST | Tiedote

Miten elää biseksuaalina herätysliikkeessä joutumatta helvettiin? Kun yksi identiteetti sulkee pois toisen, on sisäinen soppa valmis. Samuel Jyrinki on vanhoillislestadiolaisissa piireissä kasvanut biseksuaali. Kristinuskossa kysymys paratiisista ja helvetistä on ajankohtaista kuoleman jälkeen, Jyringin elämässä se on painanut jokaisella askeleella.