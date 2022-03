Otavan kesän ja syksyn kustannusohjelma on julkaistu

KATSO TÄÄLTÄ KAIKKI KESÄN JA SYKSYN KIRJAT >>

Kaunokirjat: Vahvoja kotimaisia ääniä

Jari ja Kati Tervon Ukko on kirjailijapariskunnan suurisydäminen kertomus siitä, miten nelijalkainen perheenjäsen muuttaa elämän. Raija Orasen Iso on loistelias romaani Mäntän suurmiehestä Gösta Serlachiuksesta, jolla oli iso vaikutus koko Suomen historiaan. Finlandia-voittaja Olli Jalosen Stalker-vuodet on vahvatunnelmainen romaani lähihistoriamme henkisestä ilmapiiristä ja leikkaus syvälle suomettumisen psykologiaan.

Riikka Pulkkisen Lumo on säihkyvän kaunis romaani tyttöydestä ja vallankäytöstä. Kjell ja Mårten Westön Vuodet puolestaan on kirjailijaveljesten ensimmäinen yhteinen teos, joka pohtii elettyä elämää. Päivi Lipposen Toivon että tapaamme on dramaattinen historiallinen romaani, jossa rakkaimmat muistot ovat kaikkein kielletyimpiä.

Antti Tuomainen on yksi Suomen kansainvälisesti menestyneimpiä kirjailijoita. Hänen uutuuskirjansa Majavateoria on mustanhauskan trilogian viimeinen osa. Pilvi Hämäläisen Cinderella on huippusuositun koomikon esikoisromaani pienen kaupungin ihmisten suurista unelmista. Kulttuurin monitoimimiehen Roman Schatzin Kohtaus on taidokas punos, joka tarjoaa kepeät naurut lyijynraskaista aiheista. Paula Nivukosken Kerran valo katoaa vie lukijan jatkosodan traagisiin vuosiin. Fiona ‘Elōnen esikoisteos pohtii, millaista on elää nuorena, ruskeana äitinä 2020-luvun Suomessa.

Kansainväliseen menestykseen kohonneen Elina Backmanin kolmas romaani Ennen kuin tulee pimeää on vastustamaton yhdistelmä perinteistä dekkaria ja psykologista trilleriä. Dekkarikuningatar Outi Pakkanen puolestaan julkaisee kolmannenkymmenennen teoksensa Pullonkerääjä. Roihu-romaanillaan vakuuttanut Tuomas Niskakangas pohtii Euroopan talousromahduksen jälkeistä pakolaiskriisiä uutuustrillerissään Miekka.

Tietokirjat: Kriisejä, sotia ja isoja viihdetähtiä

Viihdealan kirkkaimpiin tähtiin lukeutuvat Redrama ja Pepe Willberg avaavat ajatuksiaan ja elämäänsä uutuuskirjoissaan. Inspiroivasta naisenergiasta päästään nauttimaan koripalloilija Awak Kuierin, säveltäjä Kaija Saariahon, psykologi Pirkko Lahden sekä taiteilija Helene Schjerfbeckin elämää käsittelevien teosten myötä. Sanna Wikströmin ja Jannika Wirtasen kirjoittama voimakirja Jannika B – Ihmisen muotoinen avaa rakastetun artistin näkemyksiä ihmisenä olemisen kauneudesta ja sen haasteista. Suosikkijuontaja Ella Kanninen ja Jasmiini Lappalainen opastavat mökkiremontoinnin pariin ja Susanna Laine käsittelee itsetuntoa yhdessä Terhi Ketola-Huttusen kanssa. Veljekset Sami ja Pasi Kuronen puolestaan innostavat pikkuväkeä leipomaan. Elokuussa ilmestyvä Kansallisteatterin näyttelijöiden reseptikirja on täynnä paitsi ihania reseptejä, myös mehukkaita tarinoita kulissien takaa.

Hyvinvointipuolella käsitellään muun muassa väsymistä, luopumista, masennusta ja överiempatiaa sekä sukelletaan tarotin mystiseen maailmaan.

Neulontabuumi ei ota laantuakseen, ja tänä vuonna saamme jälleen neulojien riemuksi ihanat uutuuskirjat kotimaan ykkösnimiltä Niina Laitiselta sekä Lumi Karmitsalta.

Tänä vuonna Otavan kustannusohjelma tarjoaa poikkeuksellisen vahvan kattauksen poliittista historiaa. Esko Ahon Käänne on entisen pääministerin väkevä kuvaus 1990-luvun laman pohjakosketuksesta ja nousun versoista. Nyt ilmestyvät myös elämäkerrat Kalevi Sorsasta ja Risto Rytistä, Mannerheimista sotataidon hallitsijana sekä läntisten agenttien yhteyksistä ja vaikutuksesta presidentti Urho Kekkoseen. Helena Petäistö kirjoittaa uutuuskirjassaan vetävästi ja hauskasti Ranskan poliittisesta tilanteesta ja tiestä kohti huhtikuun presidentinvaaleja. Moskovassa työskennellyt ja nykyisin Washingtonissa suurlähettiläänä toimiva Mikko Hautala kirjoittaa erittäin ajankohtaisen teoksen Ukrainan sodan leimaamasta suurvaltakamppailusta ja Suomen asemasta. Varman toimitusjohtaja Risto Murto käsittelee teoksessaan Suomen talouden tulevaisuutta väestökadon oloissa, ja HUS:in johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi julkaisee päiväkirjansa pandemiataistelun dramaattisista ajoista.

Lasten- ja nuortenkirjat: riemukas ilotulitus persoonallisuuksia ja hersyviä tarinoita

Suomen kansainvälisesti menestyneimpiin rock-tähtiin lukeutuva Michael Monroe tekee uuden aluevaltauksen esitellessään meille lapsuutensa parhaan ystävän, Nupu-nallen, hurmaavassa lastenkirjassa Makke ja Nupu.

Hannele Lampelan uuden sarjan avaus, Paavali Pattinen, supernolo supersankari on ohittamaton tapaus kaikille hervottoman huumorin ja jännittävien käänteiden ystäville. Kirjasta on jo tekeillä myös elokuva. Kaikkien tuhmuroijien sankari Prinsessa Pikkiriikki seikkailee tällä kertaa Hiukkasen hurjissa saduissa, joissa tutut tarinat kerrotaan pikkiriikkimäiseen tapaan niiden näkökulmasta, joita yleensä pidetään tuhmina. Mauri Kunnas puolestaan tuo rakastetut kummitushahmonsa keskiöön hauskassa ja jännittävässä Pippendorfin kirjavat kummitukset -kirjassa. Myös suosikit Pulla Vehnänen, Puluboi ja Salmanterin Terttu saavat jatkoa.

Ylen urheilutoimittaja Riikka Smolander-Slotte julkaisee nuorten romaanin urheilumaailman pimeästä puolesta. Niin ikään toimittajataustaiset Oona Pohjolainen ja Adile Sevimli tarttuvat esikoisromaanissaan Kärsimyskukkauuteaddiktio tällä hetkellä varsin kuumaan aiheeseen, noituuteen.

Tubettajapariskunnan Cat ja Dave Cadin ihana uutuuskuvakirja tutustuttaa kolmella kielellä päiväkodin ihmeellisiin saloihin. Kirjan on kuvittanut Jenna Kunnas. Kolmen lapsen äiti, bloggaaja Maria Kangaskortet julkaisee ihania nukutussatuja pienille.

Roni Back avaa kirjassaan Oikein hyvää päivää! matkaansa Suomituben supertähdeksi ja valottaa myös epäonnistumisiaan ja julkisuuden varjopuolia. Suosikkitubettajat, FromTheBushes -veljekset Harri ja Petri, villiinnyttävät vitseillään kesän Vitsipitsa-kirjassa. Parikymppiset Ella ja Helmi tunnetaan suosikkivaikuttajien asuttamasta Meemitalosta, ja nyt heiltä ilmestyy ihana ystäväkirja.