OTSO:n saneeraushakemus hyväksytty

OTSO Metsäpalvelut Oy käynnistää yhteistoimintaneuvottelut 14.8.2020 15:06:04 EEST | Tiedote

OTSO Metsäpalvelut Oy käynnistää yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat yhtiön koko henkilöstöä. Yt-neuvottelut ovat seurausta koronaepidemian vaikutuksista OTSO:n liiketoimintaan. Koronaepidemian vuoksi toteutetut kokoontumisrajoitukset ovat viivästyttäneet tietoimitusten ja tiekokousten pitämistä siinä määrin, ettei tilikaudelle asetetun yksityisteiden myyntikatetavoitteen toteutumiselle ole edellytyksiä. Lisäksi uusmyynnin näkymät ovat heikentyneet merkittävästi koronaepidemian vuoksi. Nämä seikat ovat johtaneet työmäärän vähenemiseen. Arvio myyntikatteen budjettijättämästä koronaepidemian seurauksena on noin 1,0 miljoonaa euroa. Yt-neuvotteluilla pyritään varmistamaan yhtiön toimintakyky kuromalla kiinni tulosjättämää. "Koronasta aiheutuneiden poikkeuksellisten olosuhteiden vaikutuksia on ollut vaikeaa arvioida sekä ajallisesti että toimintaympäristönäkökulmasta. Vallitseva tilanne on valitettava ja meidän on osakeyhtiönä ryhdyttävä tarvittaviin toimiin koronaepidemian aiheuttam