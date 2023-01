Otsonivesitekniikka mahdollistaa miljoonasäästöt, parantaa tulehduspotilaiden hoidon ennustetta ja tuo helpotusta hoitajapulaan

Hydzone Oy on suomalainen otsonivesitekniikkaan keskittyvä yritys, jonka intohimona on turvata tuleville sukupolville parempi maailma. Ympäristön kemikaalikuormitus ja patogeenien vahvistuminen vaativat toimia aivan samalla tavalla kuin ilmastonmuutos. Hydzone on turvallinen edelläkävijä turvallisessa ja ympäristöystävällisessä otsonivesitekniikassa.