Oulu Priden pääpäivänä ennätysyleisö: kulkueessa 2500-3000 ja puistojuhlassa 4000-4500

Oulu Pride ry

lehdistötiedote

7.8.2023

“Tämä osoittaa, miten vahva tuki Oulussa on sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille. Nyt tuntuu erityisen ylpeältä olla oululainen”, kommentoi Oulu Pride ry:n puheenjohtaja Minna Pallari.

Tapahtumaviikko sujui hyvin rauhallisesti ja isommilta järjestyshäiriöiltä vältyttiin.

”Vastaanotto Oulu Pride -viikon ohjelmalle on ollut todella positiivista ja tilausta tämän kaltaisille tapahtumille on selkeästi kovasti. Pitkä yhteinen urakka on takana ja tällä hetkellä fiilis on väsynyt mutta onnellinen siitä, miten kaupunki on ottanut Priden omakseen”, iloitsee Oulu Priden tuottaja Topi Paananen.

Oulu Pride ry on syksyllä 2018 perustettu yhdistys, joka organisoi Oulu Pride -tapahtuma­viikon.

Yhdistyksen tarkoitus on edistää ihmis­oikeuksien toteutumista ja työskennellä kaikille tasa-arvoisen ja yhden­vertaisen Oulun puolesta. Prideaatteen mukaisesti juhlistamme ihmisyyden moninaisuutta sekä lisäämme tietoutta seksuaali- ja sukupuoli­­vähemmistöistä. Olemme valtakunnallisen Setan jäsenjärjestö ja Oulun Setan yhteistyökumppani.