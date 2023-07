Oulu Priden suojelijaksi on valittu kansanedustaja Jenni Pitko

Tiedote vapaa julkaistavaksi 20.7.2023

“Kansanedustaja Pitko on osoittanut toistuvasti tukensa vähemmistöille ja on ollut omalta osaltansa auttamassa yhdenvertaisemman Suomen kehittämisessä. Meillä on kunnia saada hänen kaltainen kokenut vaikuttaja suojelijaksi tänä vuonna”, kommentoi Oulu Pride ry:n puheenjohtaja Minna Pallari suojelijan valintaa.

Oulu Priden teemana tänä vuonna on turvallinen tulevaisuus sateenkaarinuorille ja -lapsille.

“On aikuisten ja valtaapitävien tehtävä varmistaa, että yhdellekään lapselle tai nuorelle ei anneta viestiä, ettei hän ole oikeanlainen juuri sellaisena kuin on. Lasten ja nuorten täytyy saada olla, etsiä ja ymmärtää itseään, rauhassa ja turvassa. Siksi tarvitaan tekoja, kuten eheyttämishoitojen kieltäminen, joka eduskunnassa tulee viedä läpi tällä vaalikaudella”, kommentoi Oulu Priden suojelija Jenni Pitko.

“Nuoret ja lapset ovat nostettu teemaan tänä vuonna, koska ollaan aikaisempina vuosina nähty, miten tärkeä tapahtuma Oulu Pride on heille ollut. Lisäksi kouluterveyskyselyn tulokset ovat olleet huolestuttavia sateenkaarinuorten osalta, ja siksi haluamme tukea turvallisemman tulevaisuuden kehitystä”, jatkaa Pallari.

Oulu Pride -viikko järjestetään elokuun ensimmäisenä viikkona, 31.7.2023–6.8.2023. Viikon kohokohtia on lauantaina 5. elokuuta järjestettävä Oulu Pride kulkue ja sen jälkeen järjestettävä kaikille avoin puistojuhla.

Jenni Pitko on toiminut Oulu Priden suojelijana jo kerran vuonna 2019. Tämän lisäksi Oulu Priden suojelijana ovat toimineet Hanna Sarkkinen (2022) ja Tytti Tuppurainen (2021). Lisäksi vuonna 2018, Oulun Seta ry:n järjestäessä tapahtuman, suojelijana toimi Hanna Sarkkinen.

Lisätietoja antaa:

Minna Pallari, Puheenjohtaja, Oulu Pride ry

minna.pallari@oulupride.fi, 050-4676944