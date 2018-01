Oululainen pelaaja voitti Veikkauksen Pore-nettipelistä 80 000 euron päävoiton

Voitto osui kohdalle 4 euron panoksella.

Oulussa asuvalla nettipelaajalla oli pelionni kohdallaan lauantaina 30.12. Hän pelasi Veikkauksen nettisivuilla Pore-nimistä arvontapeliä 4 euron panoksella, ja pelistä osui hänelle päävoitto, joka neljän euron panoksella pelatessa on 80 000 euroa. Voitto maksettiin suoraan onnekkaan oululaispelaajan tilille.

Pore on Veikkauksen nettisivuilla pelattava numeroveikkaus, jossa pelaaja valitsee 8 pelinumeroa väliltä 1–20 sekä yhden bonusnumeron väliltä 1–4. Pelipanos on 1–5 euroa. Voitto määräytyy ennalta määriteltyjen kertoimien mukaan, ja päävoiton voittaa saamalla kaikki 8 pelinumeroa ja bonusnumeron oikein.

Poretta pääsevät pelaamaan Veikkauksen Etuasiakkaat. Pelin erikoisuus on ”ei yhtään oikein” -voittoluokka. Jos yksikään arvottu numero ei osu riviin, voittaa pelaaja pelipanoksensa takaisin kymmenkertaisesti.

Poreen suurin mahdollinen päävoitto on 100 000 euroa, jonka voi voittaa 5 euron pelipanoksella. Tuo voitto on napsahtanut pelin historian aikana kaksi kertaa: syyskuussa 2016 Mikkeliin ja helmikuussa 2016 Maskuun. Todennäköisyys saada päävoitto pelissä on 1:503880.