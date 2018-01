Oulun 5G-joukkue valmistautuu Korean talviolympialaisiin

Oulun yliopistossa kehitetään 5G:tä ja uusinta teknologiaa viedään Etelä-Korean talviolympialaisiin. Kauan valmisteltu, ennennäkemätön kokeilu luo välittömän yhteyden mannerten yli, kun Koreassa ja Suomessa olevat verkot yhdistetään ja elämys tarjotaan virtuaalilasien kautta yli mannerten.

Tarkoituksena on havainnollistaa, miten 5G yhdistettynä virtuaalitodellisuuteen mahdollistaa suuren kapasiteetin vaativat palvelut ja samalla digitaalista vuorovaikutusta ympäröivän maailman kanssa etäisyyksien yli. Yhteys vaatii äärimmäistä tietoliikennekapasiteettia, jota Oulussa on tieteellisen tutkimuksen avulla kehitetty. Etelä-Koreasta käsin voi esimerkiksi säätää revontulien sävyjä valoinstallaatiossa, joka on rakennettu Ouluun, 14000 kilometrin päähän.

Parhaillaan Korean talviolympialaisiin on matkalla Oulun 5G-joukkueen varusteita: 100 kiloa elektroniikkaa tukiasemaksi, jolla on tarkoitus suorittaa maailman ensimmäinen mannertenvälinen yleisölle avoin 5G-verkkokokeilu.

Aitiopaikat Koreaan on varattu Oulun kaupunkilaisille kaupunginkirjastoon ja Kastellin koululaisille Kastellin monitoimitaloon 20.–22.2. Tuolloin Oulun 5G-ympäristö on toiminnassa Korean talviolympialaisten yhteydessä järjestettävillä teknologiamessuilla Gangneungissa, aivan jäälajien suorituspaikkojen tuntumassa.

”Meidän osaamisemme on juuri siinä, miten bitit siirretään”, kertoo professori Ari Pouttu Oulun yliopiston Centre for Wireless Communications (CWC) –keskuksesta. Korean esittelyn teknisenä sisältönä on leveämpi laajakaista ja nopea yhteys, jotka sopivat ’datasyöpöille’ sovelluksille ja aikasidonnaisille pienen viiveen palveluille. 5G-aaltomuoto mahdollistaa suuremman kapasiteetin ja pienemmän viiveen. Korkeiden taajuuksien käyttöönotto suo lisätilaa datalle ja vähentää datamäärän kasvusta johtuvaa energiankulutusta: korkeilla taajuuksilla lähetysteho on alhaisempi.

5G-yhteistyössä Oulun ekosysteemi

Ympäristöön liittyvää dataa kerätään ja välitetään paikallisten yrityksien kehittämien sensoreiden avulla. ”Tämä on taas hyvä osoitus siitä mitä Oulussa osataan tehdä: maailmanluokan virtuaalitodellisuuteen ja IoT-teknologiaan perustuvia 5G-demoja yhdessä Oulun ekosysteemin kanssa”, sanoo Aki Korvala, ohjelmapäällikkö Nokialta.

Olympialaiskokeilu on suuri ponnistus, lajissaan ainutlaatuinen ja vailla ennakkotapauksia. H-hetken lähestyessä signaalien ja järjestelmien testaus sekä odotettujen haasteiden ratkominen jatkuvat kiivaana. ”Projektin tärkein ja riskialttein osa on 27 GHz:n taajuudella toimivan esi-5G-radion kehittäminen”, kertoo projektipäällikkö Giuseppe Destino CWC:stä.

Suomessa ensimmäiset 5G-palvelut saataneen tarjolle 2020−2021. Palveluiden synty riippuu tuottajista ja markkinoista. Monilla toimialoilla 5G ajaa teknologiamurrosta. Mahdollisia sovellusaloja ovat sähkön kysyntäjousto eli kulutuksen automaattinen tasaaminen, teollisuuden automaatio ja älykäs kodin laitteisto, kuten itsesäätyvä valaistus ja lämmitys sekä liikenne.

Oulun yliopiston Centre for Wireless Communications -tutkimusyksikkö kuuluu kansainvälisen akateemisen maailman huomattavimpiin 5G:n kehittäjiin. Oulun 5G-tutkimus- ja kehitystyö tukee osaltaan Suomen mahdollisuuksia teknologian hyödyntämisessä kansainvälisessä kilpailussa. Suurimpina yhteistyökumppaneina ovat Nokia ja VTT. Tutkimus- ja kehitysyhteistyön ajurina on vahva ekosysteemi yritysten kanssa avoimessa 5GTN-testiverkossa.

Kohti 6G:tä

5G-standardien kehitys jatkuu vuoden 2018 aikana, ja myös tutkimustyö jatkuu: tammikuussa Oulun yliopiston 6G-osaamiskeskittymähanke eteni Suomen Akatemian lippulaivaohjelman loppukarsintaan.

5G-palveluiden demonstrointi Etelä-Korean talviolympialaisissa toteutetaan Oulun yliopiston ja Nokia Bell Labsin muodostaman yhteisen Nokia Bell Labs and University of Oulu Joint Center for Future Connectivity -tutkimuskeskuksen sekä EU:n rahoittaman 5GChampion-tutkimushankkeen yhteistyönä.

Taustatietoa toimituksille 5G-faktapaketissa, liitteenä (pdf)