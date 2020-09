Oulun toinen Fafa´s avasi Limingantullissa

Osuuskauppa Arina avasi tiistaina syyskuun 22. päivä toisen Fafa’s -ravintolan Limingantullin Prisman tiloihin. Aiemmin avattu Kauppakeskus Valkean Fafa´s on hurmannut oululaisia kasvispainotteisella ja Lähi-Idän makumaailman inspiroimalla ruualla jo kahden vuoden ajan.

– Uusi Fafa’s täydentää loistavasti Limingantullin ravintolatarjontaa. Ruokalista koostuu mm. Fafa´sin omista falafeleista, täytetyistä pitaleivistä ja tuoreista salaateista, joiden raaka-aineissa pyritään käyttämään orgaanisesti kasvatettuja raaka-aineita. Fafa’s on myös saanut paljon kiitosta laajasta valikoimasta vegaanisia annoksia, sanoo ryhmäpäällikkö Heidi Koponen.

Limingantullin Fafa´sissa työskentelee 9 uutta työntekijää, joista 7 on uusia arinalaisia. Kansainvälisessä työporukassa työkieli tulee olemaan Fafa´sin konseptin mukaan englanti. Asiakkaita palvellaan kuitenkin myös suomeksi.

– Kasassa on hieno ryhmä uusia ja motivoituneita työntekijöitä, jotka ovat hyvin innoissaan avaamassa uutta ravintolaa. Uusi työryhmä on harjoitellut ennen oman ravintolan avausta Valkean Fafa´sissa ja he ovatkin saneet sieltä hyvät opit tulevaan avaukseen, kertoo Fafa´sin ravintolapäällikkö Sini Aapaoja.

Ruuan tekemisen lisäksi uudet työntekijät ovat perehtyneet myös Fafa´sin ja Osuuskauppa Arinan arvojen mukaiseen toimintaan. Fafa’sin toimintaa ohjaavat laadukkaan ruoan lisäksi ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointiin keskittyvät arvot. Nämä ovat yhtenäisiä myös Osuuskauppa Arinan arvojen kanssa.

– Osuuskaupan tehtävä on tarjota palveluja omistajillemme. Nyt avattu Fafa’s on yksi esimerkki palvelujen kehittämisestä, joilla haluamme lisätä alueen vetovoimaa. On myös hienoa luoda uusia työpaikkoja, etenkin näin haastavina aikoina toteaa toimialajohtaja Ulla Peltoniemi.

Nyt avatussa Fafa´sissa on 70 neliötä ja 12 asiakaspaikkaa. Ravintolan huomiota herättävimpänä yksityiskohtana on upea seinän kokoinen taideteos. Paikallisen taiteilijan Marko Anttilan tekemä teos oululaisesta maisemasta, Toripolliisista ja tuoreista vihanneksista yhdistää upeasti paikallisuuden ja Fafa´s konseptin ajatuksen tuoreiden raaka-aineiden merkityksestä ruuan laitossa.

– Viimeiset päivät olemme järjestelleet ravintolaa ja täyttäneet kaappeja. Remontti meni hyvin ja pääsimme tekemään kaikki esivalmistelut hyvissä ajoin. Nyt kaikki on valmista, Aapaoja iloitsi juuri ennen ravintolan ovien avautumista.