Oulun toinen Fafa’s-ravintola Limingantulliin

Fafa’sin kasvispainotteinen ja Lähi-Idän makumaailman inspiroima menu on hurmannut oululaisia jo kahden vuoden ajan Kauppakeskus Valkeassa. Osuuskauppa Arina valmistautuu avaamaan syksyllä toisen Fafa’s-ravintolan Limingantullin Prisman tiloihin.

– Oululaiset ovat todella ottaneet Fafa’s ravintolan omakseen. Kauppakeskus Valkean ravintola on ollut koko toiminta-aikansa erittäin suosittu ja uudelleen avauksen jälkeen ravintolan suosio on ollut jopa suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan. Pari viikkoa toiminnassa ollut Foodoran ruuan kotiinkuljetuspalvelu on lisännyt entisestään kiinnostusta, kertoo matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Ulla Peltoniemi.



Limingantullin Prisman tiloihin avattava ravintola tulee työllistämään 10 henkilöä ja 70 neliötä mahdollistaa 20 asiakaspaikkaa. Limingantullin Prismassa tällä hetkellä ravintolapalveluja tarjoaa Ravintolamaailma sisältäen Hesburgerin, Presson sekä Pizza & Buffan.



– Syksyllä avattava Fafa’s täydentää loistavasti Limingantullin ravintola tarjontaa. Ruokalista koostuu mm. Fafa´sin omista falafeleista, täytetyistä pitaleivistä ja tuoreista salaateista, joiden raaka-aineissa pyritään käyttämään orgaanisesti kasvatettuja raaka-aineita. Fafa’s on myös saanut paljon kiitosta laajasta valikoimasta vegaanisia annoksia, sanoo ryhmäpäällikkö Heidi Koponen.



– Aloitamme rekrytoinnin ravintolaan tällä viikolla. Etsimme työntekijöitä, jotka haluavat tarjota asiakkaillemme maukkaan ruoan lisäksi myös rentoa palvelua, Koponen lisää.



Fafa’s on terveellistä katuruokaa tarjoava Fast Casual -tyylinen 40 ravintolaa kattava ketju, joka keskittyy vegaaniseen ja kasvisruokaan. Fafa’sin toimintaa ohjaavat laadukkaan ruoan lisäksi ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointiin keskittyvät arvot. Nämä arvot ovat yhtenäisiä myös Osuuskauppa Arinan arvojen kanssa.