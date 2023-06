Oulun yliopisto koordinoimaan merkittävää kiertotalouden tutkimushanketta

Miksi yritykset eivät kasva? – SuomiAreenan lavalla yrityksiä, joille kasvu tarkoittaa ihan eri asioita 15.6.2023 14:04:34 EEST | Tiedote

Mistä johtuu, että suomalaisten pk-yritysten kasvuhakuisuus on ollut viime vuosina laskussa? Samaan aikaan yksinyrittäjien määrä on nousussa. Tutkittu tulos on myös, että naiset perustavat yrityksiä selvästi vähemmän kuin miehet. Kansantalouden ja hyvinvoinnin näkökulmasta yritysten kasvu olisi toivottavaa, sillä kasvavat yritykset investoivat, työllistävät ja luovat uusia innovaatioita. Mutta miksi sitten kaikki eivät tavoittele kasvua? Näitä pohditaan SuomiAreena-keskustelussa kolmen tunnetun yrittäjän tarinoiden kautta perjantaina 30.6. klo 13.00 - 13.45.