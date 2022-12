Oulun yliopistollisen sairaalan uusi sädehoitoyksikkö valmistui – uudet tilat sujuvoittavat hoitoa ja nopeuttavat toipumista

OYS Sädehoitoyksikön rakentaminen on osa OYS2030-ohjelmaa, jossa Oulun yliopistollinen sairaala uudistaa tilojaan ja toimintaansa. Sädehoitoyksikön moderni sairaalateknologia mahdollistaa hoidon, jolla on potilaalle vähemmän sivuvaikutuksia ja toipuminen on nopeampaa. Potilaat voivat siis päästä aikaisempaa nopeammin kotiin toipumaan.

Hartela toteutti hankkeen kahdessa osassa: perustus- ja runkovaiheen urakkana ja sisustusvaiheen urakkana. Sädehoitoyksikkö rakentui kahdessa vaiheessa: maa-, perustus- ja runkourakka valmistui alkuvuonna 2021, ja sisävaiheen urakka valmistui kesällä 2022. E-rakennuksen laajuus on noin 4 800 neliötä.

Hanke toteutettiin P1-puhtausluokan hankkeena, jolla varmistetaan hyvä sisäilman laatu rakennuksen käytön aikana. Hankkeessa noudatettiin myös Kuivaketju10-toimintamallia, jolla vähennetään kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko elinkaaren ajan.

“Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että esimerkiksi vesikattoa tehtiin sääsuojan alla. Runkovaiheessa ja sisävaiheen urakassa työmaan siisteys ja puhtaudenhallinta korostuivat erityisesti”, kertoo rakennuspäällikkö Marko Alaniemi Hartelasta.

Erikoisrakentamista sisältävä hanke oli Hartelalle vaativa, mutta mieluisa projekti.

”Sairaalahankkeissa talotekniikka on astetta vaativampaa kuin rakentamisessa yleensä. Tässä hankkeessa talotekniikan määrä oli valtava. Ahtaisiin tiloihin asennettiin iso määrä talotekniikkaa ja näiden asennukset ja sijoittaminen aiheuttivat tiukat raamit aikataulutukselle. Siirsimme myös vieressä toimivan kaupunginsairaalan tekniikkaa ja huolehdimme siitä, ettei sen toiminta häiriinny työmaan takia. Ennakkosuunnittelu ja yhteistyö muiden alueella toimivien urakoitsijoiden kanssa ja yhteispalaverit viikoittain varmistivat, että kaikki toimi”, jatkaa Marko Alaniemi.

Sädehoitoyksikkö on Hartelan toinen sairaalahanke 2020-luvulla. Turun yliopistollisen keskussairaalan yhteyteen rakennettu Majakkasairaala valmistui lokakuussa 2021. "Meille on rakentajana tärkeää yhteistyö hankkeen eri osapuolten, tilaajan, suunnittelijoiden ja tulevien käyttäjien kanssa. Kun pääsemme yhdessä kehittämään ratkaisuja hankkeen parhaaksi voimme olla varmoja, että toteutettava rakennus palvelee tilojen käyttäjiä parhaalla tavalla vuosiksi eteenpäin”, sanoo Hartela Pohjois-Suomen toimitusjohtaja Markku Taskinen.

”Sädehoitoyksikön rakentaminen vaatii erityisosaamista niin suunnittelu- kuin rakennusvaiheessa. Ilman saumatonta yhteistyötä sekä avointa vuoropuhelua hankkeen eri osapuolien välillä emme olisi kyenneet ratkomaan niitä haasteita ja pullonkauloja mitä matkalla oli sekä saavuttamaan kaikkia hankkeelle asetettuja tavoitteita. Tässä hankkeessa voi sanoa ”hankkeen parhaaksi” -periaatteen toteutuneen erinomaisesti. Kun osapuolien välillä on vahva luottamus, niin silloin syntyy hyvää jälkeä, ja se ei ole riippuvainen toteutus- ja sopimusmalleista. Iso kiitos Hartelan työporukalle sekä kaikille hankkeeseen kuuluville sidosryhmille,” sanoo ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampio Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä.