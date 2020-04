Oulun yliopistollisessa sairaalassa hoidossa yhteensä 11 koronapotilasta

Pohjois-Pohjanmaan alueella on varmennettu viisi uutta koronatartuntaa.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidettavana 11 koronapotilasta. Heistä kuusi on teho-osastolla ja viisi vuodeosastolla. Tänään on todettu 5 uutta varmennettua koronatartuntaa Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Pohjois-Pohjanmaan kuten muidenkin sairaanhoitopiirien koronatilannetta voi seurata THL:n karttasovelluksesta osoitteessa www.thl.fi/koronakartta. Karttasovellukseen on koottu tiedot laboratoriovarmistetuista kokonavirustartunnoista Suomessa.