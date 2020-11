Oulun yliopiston Mehdi Bennis nousi maailman viitatuimpien tutkijoiden listalle

Langattoman tietoliikenteen professori (Tenure track) Mehdi Bennis Oulun yliopistosta on päässyt Highly Cited Researchers 2020 -listalle. Tämä tarkoittaa, että hän on yhden prosentin parhaimmistossa omalla alallaan tutkimusjulkaisujen viittausten määrässä.

Tietotekniikan tutkijana Mehdi Bennis keskittyy radioresurssien hallintaan, tekoälyyn ja koneoppimiseen 5G- ja 6G-verkoissa.

”Tutkimukseni on kahden teknisen vallankumouksen eli langattoman tietoliikenteen ja koneoppimisen, yhtymäkohdassa. Ne ovat Oulun yliopiston johtaman 6G-lippulaivan keskeisiä tutkimuskohteita. Yleisenä tavoitteena tutkimuksessani on hyödyntää verkon reunalla tuotettujen tietojen saatavuutta, laskenta- ja tallennusominaisuuksia aidosti älykkäiden verkkojen mahdollistamiseksi niin, että tiedonsiirron viive on minimaalinen, luotettavuus maksimaalinen ja yksityisyys huomioitu ”, Mehdi Bennis kertoo.

Maailman viitatuimpien tutkijoiden listalle pääsee, kun tutkijalla on useampi artikkeli, joka sijoittuu viittausten määrässä yhden prosentin parhaimmistoon omalla tieteenalallaan. Listaus tehdään Web of Science -viittaustietokannasta aina kymmenen edellisen vuoden ajalta.

”Koko yliopistoyhteisön puolesta haluan lämpimästi onnitella Mehdi Bennisiä hänen tekemästään vaikuttavasta tutkimuksesta. Oulun yliopisto tavoittelee profiilialoillaan asemaa tieteen kansainvälisessä kärjessä ja tämä on hieno tunnustus pitkäjänteisestä ja kunnianhimoisesta tutkimustyöstä”, yliopiston rehtori Jouko Niinimäki sanoo.

Suomessa työskentelevistä tutkijoista listalle nousi tänä vuonna 19 tutkijaa. Näistä kaksi sijoittuu Oulun yliopiston langattoman tietoliikenteen tutkimuskeskukseen (CWC) ja Suomen Akatemian koordinoimaan 6G-lippulaivaan, joka on vuonna 2018 alkanut kahdeksan vuoden tutkimuskokonaisuus. Bennisin lisäksi listalla on professori Tarik Taleb, joka työskentelee sekä Oulun yliopistossa että Aalto yliopistossa ja näiden yhteisessä 5G!Drones-hankkeessa.

Oulussa asuva ja viihtyvä Mehdi Bennis muistuttaa, ettei kukaan menesty yksin akateemisessa ympäristössä.

”Tämä tunnustus tehdystä työstä ei olisi ollut mahdollista ilman tutkimusryhmääni, kollegoitani, yhteistyökumppaneitani ja etenkin perhettäni”, hän kiittää.