Oulun yliopiston Vuoden Alumni 2021 Kaisa Hietala on kestävän liiketoiminnan puolestapuhuja ja tekijä

Jaa

Oulun Yliopistoseura ry on nimennyt hallitusammattilainen Kaisa Hietalan Oulun yliopiston Vuoden Alumniksi 2021. Kaisa Hietala on kokenut liiketoimintajohtaja, joka on pyrkinyt työssään yhdistämään ympäristöhaasteet ja liiketoiminnan. Vuoden Alumni nimettiin Oulun yliopistogaalassa perjantaina 12.11.2021.

Kaisa Hietala (kuva: Oulun yliopisto / Mikko Törmänen)

Oulun yliopiston strategisena kulmakivenä on YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden tukeminen kaikessa tutkimus- ja koulutustoiminnassa. Koulutamme tulevaisuuden suunnannäyttäjiä kestävämmän, älykkäämmän ja inhimillisemmän maailman rakentamiseksi. ”Yliopiston kasvatti Kaisa Hietala on toteuttanut tätä tavoitetta työssään esimerkillisellä ja tuloksellisella tavalla”, sanooOulun yliopistoseuran hallituksen puheenjohtaja, professori Jouni Pursiainen. Kaisa Hietalalla on kahdenkymmenen vuoden kokemus öljyteollisuudesta. Viimeiset kymmenen vuotta hän rakensi ja johti yhtä Suomen parhaiten menestynyttä teollista innovaatiota, Nesteen Uusiutuvia tuotteita. Hietalan aikana liiketoimintasektori nosti yhtiön markkina-arvoa 35 miljardia euroa samalla nelinkertaistaen yhtiön liikevoiton. Hietalalla oli keskeinen rooli yhtiön transformaatiossa maailman suurimmaksi uusiutuvan dieselin tuottajaksi. Uusiutuvaan energiaan, ilmastonmuutokseen ja kiertotalouteen liittyvät vahvasti myös Hietalan nykyiset tehtävät. Kun maailman suurimpiin kuuluva öljy-yhtiö Exxon Mobilin omistajat vaativat yhtiön hallitukseen uutta osaamista, Hietala vastasi rekrytointiin. Hietala on nykyisin Exxon Mobilin hallituksen jäsen, globaalin pakkausjätti Smurfit Kappa Groupin hallituksen jäsen ja suomalaisen kiertotalouslannoitteita valmistavan Tracegrow Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Hietala toimi Kemira Oyj:n hallituksessa vuosina 2016-2021. ”Luonnontieteet kuin karkkikauppa” Kaisa Hietala aloitti geofysiikan opinnot Oulun yliopistossa vuonna 1991. Kemian ja geologian lisäksi hän opiskeli maantiedettä ja ympäristötieteitä. ”Luonnontieteet kiinnostivat minua ja Oulussa oli vahva luonnontieteellinen tiedekunta. Tuntui, kuin olisi astunut karkkikauppaan”, Hietala kertoo. Kaisa Hietala valmistui Oulun yliopistosta filosofian maisteriksi v. 1995. Lisäksi hän suoritti filosofian maisterin tutkinnon polaaritieteistä Cambridgen yliopistossa v. 1997. Hietalan mielestä maailma tarvitsee kestäviä ratkaisuja monella toimialalla. ”Olen aina tykännyt kompleksisista, hankalista asioista. Pidän haasteista, joita ratkaistaan pitkäjänteisellä työllä. Koen, että tehtäväni on auttaa teollisen sektorin yrityksiä luomaan itsensä uudelleen, kohti vastuullista tulevaisuutta.” Oulun yliopiston Vuoden Alumni nimettiin nyt 23. kerran. Nimeäminen käynnistyi vuonna 1999, jolloin Oulun Yliopistoseura ry nimesi tasavallan presidentti Martti Ahtisaaren Vuoden Alumniksi. Kestävä kehitys Oulun yliopistossa

Yhteyshenkilöt

Kuvat Kaisa Hietala (kuva: Oulun yliopisto / Mikko Törmänen) Lataa Lataa Lataa