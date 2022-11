Oulun yliopiston Vuoden alumni 2022 on kuvataiteilija Anni Rapinoja

Kuvataitelija Anni Rapinoja on Oulun yliopiston Vuoden Alumni 2022. Valinnan perusteena on Rapinojan merkittävä elämäntyö, sillä hän on yli 40 vuoden ajan rakentanut puhuttavalla luonto- ja ympäristötaiteellaan yhteyden tieteen ja taiteen välille. Oulun Yliopistoseura ry julkisti nimityksen Oulun yliopistogaalassa perjantaina 11.11.2022.

Kuva: Juha Sarkkinen

Anni Rapinoja valmistui filosofian kandidaatiksi Oulun yliopistosta vuonna 1974. Kasvitieteen ja maantieteen opinnot ovat olleet Rapinojalle ratkaisevan tärkeitä luonnon- ja ympäristötaiteen tekemiseen. Rapinoja käsittelee teoksissaan ihmisen ja luonnon suhdetta sekä ympäristökysymyksiä käyttäen pääosin kotisaarensa Hailuodon luonnonmateriaaleja omintakeisella tyylillä. Vuonna 2016 Rapinoja palasi Oulun yliopistolle professori Seppo Vainion kutsumana. Rapinoja tutki ”Geenit & yhteiskunta” -hankkeessa, mitä annettavaa tieteellä ja sen tekniikoilla voisi olla hänen taitelleen. Projektin aikana syntyi taiteilijan ja tutkijoiden yhteistyönä useita videoita ihmissilmin näkymättömästä maailmasta. ”Rapinoja on ensimmäinen Oulun yliopiston alumni, jonka toiminta sekä merkittävät kansalliset ja kansainväliset ansiot taiteen alalla huomioidaan yliopiston Vuoden Alumni -tittelillä”, kertoo Oulun Yliopistoseuran puheenjohtaja Eva Maria Raudasoja. Rapinoja on Suomen kuvanveistäjäliiton kunniajäsen ja Oulun taiteilijaseuran jäsen. Kansainvälisesti tunnustettu taiteilija on pitänyt näyttelyitä kaikilla mantereilla ja hänelle on myönnetty kymmeniä apurahoja ja tunnustuksia. Vuonna 2014 Rapinojalle myönnettiin taiteilijaeläke. Oulun yliopistoseura ry on nimennyt Vuoden Alumnin vuodesta 1999 lähtien. Ensimmäinen Vuoden Alumni oli presidentti Martti Ahtisaari. Oulun yliopistogaalassa nimettiin myös Vuoden opiskelija 2022. Tämä huomionosoitus myönnettiin tekniikan kandidaatti Meri Pekille. Neljännen vuoden prosessitekniikan opiskelija Pekki on koko opiskeluaikana tehnyt töitä opiskelijoiden yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin eteen niin Prosessikillassa kuin sen ulkopuolella. Killan häirintäyhdyshenkilönä toimiminen kuvastaa pyyteettömyyttä, vahvaa oikeustajua ja rohkeutta puolustaa väärinkohdeltuja. Siinä tehtävässä hän on luonut opiskelijoille turvallista ja tasa-arvoista opiskelutilaa. Lisäksi gaalassa jaettiin Oulun yliopistoon kuuluvan Professori Pentti Kaiteran rahaston tunnustuspalkinnot. 10 000 euron palkinnot saivat tanssitaiteilija, ohjaaja Pirjo Yli-Maunula sekä viulisti, kapellimestari John Storgårds. Rahasto halusi tänä vuonna palkita henkilöitä tai yhteisöjä taiteen ja kulttuurin saralta. Rahaston tarkoitus on antaa tunnustusta heille, jotka edistävät Pohjois-Suomen taloudellista tai henkistä hyvinvointia. Oulussa toimivan Flow Productionsin taiteellinen johtaja Pirjo Yli-Maunula on tehnyt tinkimätöntä työtä esittävän taiteen alalla jo vuosikymmenten ajan samoin kuin Lapin kamariorkesterin taiteellisena johtajana Rovaniemellä toimiva John Storgårds musiikin saralla. ”Molemmat palkinnonsaajat ovat tehneet pitkäjänteistä ja tinkimätöntä työtä pohjoisessa Suomessa. He ovat oman merkittävän luovan työnsä lisäksi nostaneet esille muita pohjoisia taiteilijoita ja luoneet organisaatioita ja rakenteita, jotka mahdollistavat toisaalta esittävän taiteen tekemisen nyt ja tulevaisuudessa, ja toisaalta taiteen tuomisen lähemmäksi ihmisiä suurella alueella. Kaitera-palkinto annetaan heille tästä suurenmoisesta työstä,” Pentti Kaiteran rahaston hallituksen puheenjohtaja Katri Ervamaa sanoo. Pentti Kaiteran rahasto myöntää Kaitera-tunnustuspalkintonsa kahden vuoden välein. Joka toinen kerta palkitsemisvuorossa on Oulun yliopiston tutkija tai tutkimusryhmä, jolloin palkinto annetaan merkittävästä tutkimustyöstä. Lisätietoja: Sakari Jussi-Pekka, yhteyspäällikkö, Oulun yliopisto, 040 546 6866, sakari.jussi-pekka@oulu.fi Eva Maria Raudasoja, Oulun Yliopistoseuran puheenjohtaja, 040 508 3366, eva.raudasoja@oulu.fi Vuoden Alumni Anni Rapinoja, 04O 5161 474, a.rapinoja@gmail.com Vuoden opiskelija Meri Pekki, 050 433 6659, meri.pekki@gmail.com Pentti Kaiteran rahaston hallituksen puheenjohtaja, Katri Ervamaa, +173 427 649 06 (huom. aikaero USA:n ja Suomen välillä), kervamaa@umich.edu Pressikuvat Strogårdsista ja yli-Maunulasta:: https://www.dropbox.com/sh/vfmx7lcxdzcasd6/AACNIH9BOUcTilzBFjXfszfMa?dl=0 John Storgårdsin kuvat: Arto Liiti

Pirjo Yli-Maunulan kuvat: Janne-Pekka Manninen

