Oulun yliopistoon uusi oppimistieteiden koulutusohjelma

Modernien työyhteisöjen kehittämiseen tähtäävä koulutus yhdistää kasvatuspsykologian perinteen digitalisoituviin toimintaympäristöihin. Vastaavaa koulutusta ei ole vielä muualla suomeksi tarjolla, vaikka ulkomailla ala on vakiintunut.

Digitalisoituvissa, alati muuttuvissa toimintaympäristöissä on kasvava tarve oppimisen asiantuntijoille, sillä oppiminen on keskeistä kaikessa ihmisen toiminnassa ja vuorovaikutuksessa. Uuden koulutuksen ytimessä ovat kasvatuspsykologian sekä oppimis- ja koulutusteknologian opinnot, joilla on Oulun yliopistossa pitkät tutkimus- ja opetusperinteet.

Tärkeitä kysymyksiä tulevaisuuden työelämässä ovat: miten vahvistaa oppimisen ja yhteistyön taitoja muuttuvassa maailmassa ja miten soveltaa teknologiaa ihmisen ja yhteisöjen toiminnan tueksi? Valmistuneet opiskelijat voivat toimia monipuolisissa oppimisen ja koulutuksen toimintaympäristöissä, kehittää oppimisen analytiikan hyödyntämistä ja edistää jatkuvan oppimisen valmiuksia. Työnkuvia ovat esimerkiksi HR- tai pedagoginen kehittäjä, konsultti, erityisasiantuntija, koulutuspäällikkö ja oppimisteknologian suunnittelija.

Uudenlaiset työnkuvat konkretisoituvat vuorovaikutuksessa työelämän kanssa

”Etä- ja monipaikkainen työ lisääntyvät, ja työskentelyn tavat monipuolistuvat. Samalla myös oppiminen siirtyy vauhdilla teknologisille alustoille, ja oppimistieteiden koulutus vastaa tähän trendiin. Olemme kasvatustieteiden tiedekunnassa hyvin innostuneita uuden koulutuksen mahdollisuuksista”, kertovat koulutusohjelman suunnittelijat, professori Hanni Muukkonen-van der Meer ja Hanna Järvenoja.

Maailmalla oppimistieteet, Learning Sciences, on vakiintunut koulutusala. Suomessa opintosuunnalla ei ole vielä tunnettuutta, ja haasteena on miten konkretisoida tulevaisuuden työelämän monialaisten osaajien työtehtäviä, joille ei vielä ole valmiita nimikkeitä. Siksi uutta tutkinto-ohjelmaa on valmisteltu tiiviissä vuorovaikutuksessa työelämän edustajien kanssa. ”Tavoittelemme myös opiskelijoille vahvaa yhteyttä työelämään jo opiskeluaikana. Opiskelu on yhteisöllistä, ja keskeistä on opintojen aikainen harjoittelu osana asiantuntijayhteisöjä”, suunnittelijat kertovat.

Esimerkiksi EU:n alueella on useita Learning Sciences -aiheisia koulutusohjelmia. Uusi suomenkielinen oppimistieteiden tutkinto-ohjelma tekeekin yhteistyötä Oulun yliopiston englanninkielisen Learning, Education and Technology (LET) –maisteriohjelman kanssa, lue lisää koulutusohjelmasta. Sieltä valmistuneet työskentelevät esimeriksi learning designerina eli oppimisen muotoilun tehtävissä, kuten Chris Hutchinson: ”Nykyään uusia taitoja on opittava nopeasti. Oppimistieteet valmistivat minut kehittämään muuttuvan oppimisen tueksi uusia koulutusmalleja.” Lue lisää alalle valmistuneen tarinasta.

Ensi kertaa kevään 2022 yhteishaussa haettavissa opiskelupaikkoja oppimistieteiden kandidaatti- ja maisterikoulutukseen on 32. Oppimistieteiden tutkinto-ohjelmasta valmistutaan kasvatustieteen maisteriksi.