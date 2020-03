Oulun yliopistossa 17 opiskelijalla todettu koronavirusinfektio

Tulevaisuuden johtajia koulutetaan miljoonarahoitteisessa EU-hankkeessa 25.2.2020 13:15:00 EET | Tiedote

Neljän yliopiston kansainvälinen uuden liiketoiminnan vastuullisuutta ja vaikuttavuutta tutkiva monitieteinen yhteishanke on saanut 4,3 miljoonan euron rahoituksen Euroopan Unionin Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks -ohjelmasta. Oulun yliopistosta hankkeessa on mukana Martti Ahtisaari Instituutti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulusta. Oulun yliopiston rahoitusosuus on 1,1 miljoonaa euroa.