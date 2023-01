Oulunkaaren Omahoidon ulkoasu on uudistunut

Oulunkaaren Omahoidon ulkoasu on uudistettu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen brändin mukaiseksi. Oulunkaaren Omahoito on yksi Pohteen asukkailleen tarjoamista sähköisistä hyvinvointipalvelujen palvelukanavista. Oulunkaaren Omahoitoa voivat käyttää edelleen asukkaat, joiden kotikunta on Ii, Pudasjärvi, Utajärvi tai Vaala. Se palvelee asukkaita ajasta ja paikasta riippumatta.

Oulukaaren alueen asukas voi siis edelleen olla yhteydessä oman sosiaali- ja terveysasemansa ammattilaisiin Oulunkaaren Omahoidon viestillä, tehdä ajanvarauksia, katsella laboratoriotuloksia tai kirjata omia terveystietoja ja kotimittauksia. Oulunkaaren Omahoito toimii samassa osoitteessa www.oulunkaarenomahoito.com. Kaikki Pohteella toimivat digitaaliset palvelut löytyvät myös Pohteen nettisivuilta https://digitaalinensotekeskus.pohde.fi.





